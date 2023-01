De Bruyne offre gioia per aiutare Haaland, che ha una tripletta con il Manchester City e ha già segnato 25 gol!

Ma dove ti fermerai Erling Halland ? Senza dubbio molto in alto nella classifica marcatori della Premier League, e su questo può contare Kevin De Bruyne Per aiutarlo a guarire le sue statistiche! I due uomini convivono ancora anche sui campi della Premier League, e il belga ha regalato ancora una volta gioia con l’aiuto del norvegese che ha chiuso perfettamente la partita con un colpo di testa contro i Wolves domenica pomeriggio. Si tratta di Undici aiuto KDB in questa stagione.

I cittadini sono in vantaggio per 3-0 contro il Wolverhampton e tre gol di Haaland, “Chi altro?” Dopo aver servito KDB, Erling ha approfittato di un calcio di rigore e di un enorme errore del portiere avversario per segnare altri due gol e portare il suo bottino a 25 in campionato ! Così ha già superato, dopo sole venti partite, il totale dei gol segnati da Salah e dal figlio al termine della scorsa stagione, ovvero 23 gol in 38 partite. Se segna altre dieci pedine in questa stagione, batterà il record che detiene Alan Shearer et al Andy Cole Con 34 gol in un allenamento in Premier League, sembra tutt’altro che lontana per Haaland.

Sul 3-0, Pep Guardiola ha colto l’occasione per far esplodere i giganti norvegesi, che è stato rilasciato poco dopo l’ora, KDB è stato sostituito al 76 ‘.