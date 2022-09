Avendo avuto ragione nel 2014 e nel 2018, uno studio prevede la Coppa del Mondo 2022

Joachim Clement ha studiato matematica e fisica al Politecnico federale di Zurigo, ottenendo un master in matematica. Non fa affidamento sulla sfera di cristallo di Madame Irma per fare le sue previsioni. C’è, ovviamente, uno studio delle probabilità e dei valori delle squadre di qualificazione ma non solo. Oltre alla fortuna, la competizione sportiva si basa su fatti più oggettivi. Pertanto, studiamo il PIL pro capite. Più ricco è il paese e le persone, migliori sono le infrastrutture sportive. Un paese con buoni caratteri ha maggiori possibilità di vincere. Ma il paese non dovrebbe essere così ricco perché i suoi figli eviteranno il calcio per giocare alla PlayStation o praticare uno sport “più specifico”. Anche la dimensione della popolazione è importante. Ciò è particolarmente vero per i paesi dell’America Latina in cui il calcio è una religione. Non è come in India o in Cina, dove lo sport è relegato lontano dal cricket per uno e dal ping pong per l’altro.

La temperatura è un altro fattore importante. Se il paese è troppo caldo o troppo freddo, diventa molto difficile e persino impossibile giocare a calcio.

14 gradi meglio

La temperatura media annuale ideale per un pallone sembra essere di 14 gradi. Questo corrisponde all’incirca alla temperatura osservata nella maggior parte dell’Europa meridionale e del Sud America. Le due eccezioni sono: l’Inghilterra (1966) e la Germania deterministica (1954, 1974, 1990 e 2014).

Clement ricorda che il mondo ha anche un impatto sull’economia. E così la rivista finanziaria più famosa del mondo ha pubblicato, nel 2007, che se un paese avesse perso agli ottavi di finale della Coppa del Mondo, il mercato azionario nazionale di quel paese avrebbe subito una perdita straordinaria dello 0,49% il giorno successivo. Studi sui mercati azionari in Spagna, Regno Unito e Uruguay hanno dimostrato che i risultati dei loro team influenzano i rendimenti del mercato azionario locale. I mercati si comportano meglio dopo aver vinto e peggio dopo aver perso.

Clement cita anche lo stato del mercato azionario negli Stati Uniti, un paese in cui il calcio non è particolarmente popolare. Tuttavia, due analisti hanno rilevato che durante la Coppa del Mondo, il mercato statunitense ha sottoperformato al 3,9%.