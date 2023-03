Burnley e Vincent Kompany si qualificano per i quarti di coppa dove sfideranno… il Manchester City!

Tre giorni dopo aver vinto la Coppa di Lega, il Manchester United ha mostrato il suo appetito battendo il West Ham (3-1) nella fase a eliminazione diretta della FA Cup, mentre Grimsby (4N) ha ottenuto un risultato a Southampton (2-1).

Dopo aver mostrato il trofeo all’Old Trafford prima della partita, si è alzato diavoli Rossi Hanno impiegato del tempo per entrare nel loro gioco, nonostante oa causa dei loro sei cambi Eric ten Hag. senza Lisandro MartínezE Raffaello VaraneE Casemir O Marcus Rashford In un primo momento, l’olandese è riuscito a valutare che quest’estate avrebbe dovuto rinforzare la sua panchina.

Davide De Geafedele alla carica, si è distinto vincendo testa a testa con Michele Antonio (23 minuti) Ma non ha potuto fare nulla con il tiro potente disse Benrahma Mentre i difensori avevano quasi smesso di giocare per chiedere un tocco (0-1, 54).

Quel gol ha avuto il merito di svegliare davvero il Manchester, che ha pareggiato di testa contro il proprio campo Nayef Aguerd In corner (1-1, 77).

IL diavoli Rossi Risorse per fare la differenza all’ultimo minuto trovate da Alessandro Garnacho (2-1, 90) e unico (3-1, 90+5) E possono continuare a sognare altri titoli.

La magia della coppa ha funzionato bene per Betty Pocket, Grimsby Town, uno dei club della League Two (P4) che ha continuato a battere l’ultimo club Southampton, in casa (2-1). Grimsby si è avvantaggiato grazie a due rigori, al 45′ e al 49′, trasformati dall’irlandese Javan Golohan.

Supportato da 4.000 spettatori che hanno attraversato l’Inghilterra, armati dei propri boarder gonfiabili, lo è stato marinai Dopo aver declassato l’ex Marsiglia Dogan Kaltia Kar (1-2, 65 e).

Il Grimsby giocherà i quarti di finale di coppa per la prima volta dal 1939. Raggiunse anche le semifinali, perdendo di poco contro il Wolverhampton (5-0).

Altra sorpresa è stata la sconfitta del Tottenham, quinto in Premier League, in casa dello Sheffield United (1-0). Secondo posto in campionato, ma Sheffield non c’è”La mia casaClub, ma il Tottenham, con una media di Harry Kane che non è rientrato fino a poco dopo l’ora, è stato molto deludente, perdendo alla fine della partita per un golEducazione indiana (1-079e).