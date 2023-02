Westerlo – Union SG (Jupiler Pro League 2022/2023)

De Cuyper prende palla e mette dentro una palla di Panenka che non lascia scampo a Morris.

Rigore per Westerlo!

Bonus di dominio della Federazione! Sorpasso di Nelson, che trova Labussion nel rettangolo, l’esterno maltese spedisce Teuma, il cui tiro, bloccato da un difensore campinese, si insacca sulla schiena di Boniface che devia in porta.

Il calcio di punizione, che Madsen ha depositato sulla testa di Berrichesi, il recupero non è in porta.

Con un bel cross di Adingra, Boniface vince il suo duello e ci mette di testa, ma non ci sta.

Il sindacato fa pressione. Guidato, il popolo di Bruxelles si precipita in avanti. Si complica per Westerlo, ma i Campinois sono saldamente dietro.

Una fase chiara e l’unione colma il divario. Teoma trova Nelson, che devia, il pallone arriva a Lazar sulla destra, il cross è perfetto, come un grilletto di Boniface che abbassa la testa e saluta Union.

Un calcio di punizione in pieno asse, ma lontano da Al Ittihad. Toma colpisce, Bulat prende.

Ed ecco il secondo gol! Van den Kebas va alle spalle di Burgess, tira e Maurice lo respinge, ma El Chadley è nel posto giusto per spingere in profondità.

Questo è l’obiettivo di Westerlo! Grazie all’ottimo lavoro di Madsen che è entrato in partita e ha servito perfettamente Van Den Keybus, il centrocampista belga Maurice non ha avuto alcuna possibilità.

