Les équipes ont débuté la dernière journée de roulage avant le début de saison, ce samedi à Bahreïn. Bien qu’il reste énormément de travail de fond sur ces voitures, c’est aussi l’heure per le squadre di partenza e comprendre il potenziale de performance des nouvelles F1.

Sergio Pérez a signé le meilleur temps de la matinée en 1’33″105, tout en étant l’un des moins productifs en piste. Et pour cause, Red Bull a terminé ce matin de préparer la RB18 évoluée, qui a reçu des nouveaux pontons pour cette dernière journée d’essais hivernaux.

L’équipe a semblé mettre du temps à terminer la préparation de sa monoplace, mais Pérez a rapidement été à l’aise à son volant et s’est place en haut de la feuille des temps des le premier tour rapide.

Les passages aux stand ont toutefois été plus nombreux, Certainement pour tester différentes configurations. Un’immagine della Mercedes F1, qui a drastiquement modifié sa W13, Red Bull doit également adapter son travail aux caractéristiques de la monoplace.

Guanyu Zhou a terminé deuxième de cette demi-séance avec plus de 80 tour bouclès, ce qui représente une très bonne distance pour Alfa Romeo. L’équipe vit des journées d’essais bien plus positives in Bahreïn qu’à Barcelone et les kilomètres enchaînés par il pilote chinois rassureront la squadra di Hinwil.

Pierre Gasly e lui aussi boucle sa semaine enchaînant un nombre énorme de tour, puisque le Français a passé la barre des 90 boucles au volant d’une AlphaTauri AT03 parfaitement fiable. Suonò Il termine cette matinée au troisième.

Carlos Sainz boucle la matinée in quatrième position. Il volo della Ferrari F1-75 a Charles Leclerc dopo il midi, e il termine di una sessione di prove in pieno 68 giri del circuito del Bahreïn.

Cinquième, Fernando Alonso sera encore au volant cet après-midi de l’Alpine A522, et l’Espagnol a parcouru 54 tour. Lando Norris place sa McLaren MCL36 au sixième ha suonato avec un peu moins de 40 tour.

McLaren a reçu ses freins modifiés en provenance de Woking et a pu les installer, moyennant une perte de temps en début de matinée. L’équipe va pouvoir terminer la semaine par un roulage normal après deux journées compliquées. Norris rester au volant puisque Daniel Ricciardo è positivo al Covid-19.

Williams a travaillé dur pour rattraper son faible nombre de tour d’hier, et Nicholas Latifi a bouclé plus de 70 tour avec la FW44. Il laissera le volant à Alex Albon en début d’après-midi avant de le reprendre pour terminer la semaine.

Lewis Hamilton a frôlé les 80 tours et termine neuvième. Le Britannique a fait des longs relais et un travail de simulation de course, au volant d’une W13 qui semblait retrouver enfin de la stabilité.

Kevin Magnussen, en tête hier, termina la matinée en dernière place avec 38 tours, un problema di sistema di carburante ayant coincé la Haas VF-22 au garage. C’est Mick Schumacher qui en prendra le volant cet après-midi.

Retrouvez les photos de la 3e journée it consulente notre galerie ici. La galerie continuera d’être mise à jour régulièrement jusqu’à tard ce soir.