È finita Andrea Adamo e Hyundai, il presidente Thierry Nouvel lascerà il suo incarico

Andrea Adamo E Hyundai Motorsport, è tutto finito, dopo 6 anni di collaborazione. La notizia è arrivata martedì pomeriggio in una dichiarazione rilasciata dal team coreano WRC: “Hyundai Motorsport ha raggiunto un accordo amichevole con Andrea Adamo, Team Principal, che ha lasciato la sua posizione di Team Manager in Hyundai Motorsport con effetto immediato”.

Queste dimissioni non sono davvero una sorpresa. Due settimane fa, Andrea Adamo ha valutato la stagione con Olivier Gaspard, il nostro inviato speciale WRC. Il boss della Hyundai Motorsport non sorrideva: “IlIl bilancio non può essere positivo perché abbiamo perso entrambi i titoli. Non possiamo essere soddisfatti della stagione. Ora dobbiamo analizzare con calma cosa è successo. Puoi dire che gli errori possono essere incolpati, come al solito, mi prenderò la responsabilità“ spiegò Adamo.

Sembra quindi che la stagione mista di Thierry Neuville abbia deciso le sorti dell’allenatore italiano. L’era Adamo alla Hyundai Motorsport è durata 6 anni. Ha vinto 2 titoli mondiali costruttori nel 2019 e nel 2020. La squadra ha anche ottenuto il titolo di Vice Campione del Mondo 3 volte (2016-2017, 2018).

Thierry Neuville è stato quattro volte vicecampione del mondo, agli ordini di Andrea Adamo, che non avrebbe mai vinto un titolo piloti con la Hyundai.