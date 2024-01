Il Genk permette al portiere di partire dopo soli sei mesi

Il KRC Genk si è preparato bene per il futuro la scorsa estate. Per anticipare la partenza di Martin Vandevoordt, che a fine stagione passerà all'RB Lipsia, il club ha nominato Hendrik van Crombrugge. L'ex portiere dell'Anderlecht dovrebbe fornire un trasferimento fino a quando il prossimo talento della scuola portieri del Genk non sarà pronto.

A Genk crediamo molto in Mike Benders, ma ha solo 18 anni. Ecco perché attualmente si sta allenando con Jung Genk nella Challenger Pro League. Per competere con lui, quest'estate il Genk ha ingaggiato anche un altro portiere.

Keo Boets si è effettivamente unito al club a metà settembre. Il 20enne è arrivato come free agent dopo non essere riuscito a assicurarsi un nuovo contratto con il Sint-Truiden durante l'estate. La scorsa stagione ha ricoperto il ruolo di terzo portiere, ma l'ex nazionale U19 (3 ​​presenze) deve ancora partire.

Per quanto riguarda Jung Genk, anche Boets non è riuscito a vincere. Vic Chambery (20 anni) e Mathias Peklak (17 anni) erano ancora davanti a lui nella gerarchia e quindi Poets non figurava nemmeno una volta nella lista dei marcatori.

Ritorna al suo vecchio nido

Dopo meno di mezza stagione, ha deciso di guardare altrove. Il Genk, infatti, lo manderà a This Sport, attuale numero 13 della National Premier League, a noleggio per il resto della stagione.

Il club era alla ricerca di un nuovo portiere, poiché la prima scelta Thibaut Herbots (ex giocatore del St. Giloise Union) era infortunato da molto tempo. Per Poeti si tratterà di un ritorno nel vecchio nido, in cui ha mosso i primi passi da calciatore con le giovanili di Questo Sport. “È una grande avventura per me e sono molto felice di avere questa opportunità”, esulta il giovane talento.