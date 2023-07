Sciopero Ryanair: 102 voli cancellati questo fine settimana, altri potrebbero seguirne, ‘la cabina si rifiuterà di lavorare con un pilota indipendente’

Sfortunatamente, lo sciopero dei piloti Ryanair con sede in Belgio avrà un impatto molto grande sui viaggiatori. Il movimento, annunciato venerdì scorso, ha annunciato il suo lancio in seguito al fallimento delle trattative sulle condizioni di lavoro e sui salari dei piloti, che riguarderanno almeno 102 voli. Parliamo di 54 voli sabato e 48 domenica. Per ora, perché venerdì sono stati cancellati 10 voli in più previsti per sabato, rispetto a quanto annunciato giovedì. Quindi possiamo aspettarci, per domenica, più cancellazioni per diversi motivi. In primo luogo, alcuni piloti non in sciopero avranno raggiunto la loro quota di ore di volo e non potranno salire sull’aereo, anche se lo volessero.

Sciopero dei piloti Ryanair: ecco un elenco di 48 voli cancellati domenica, altri dieci voli interessati sabato

Successivamente, anche l’equipaggio di volo può decidere di disimpegnarsi. La direzione è stata avvertita dai sindacati, non ci sono dubbi sul tentativo di pilotare aerei con piloti indipendenti. “Parlo principalmente dei finti freelance che volano solo per Ryanair“, specifica Didier Lippi, segretario permanente del Consiglio nazionale inglese. In alcuni casi, potremmo vedere nuovi voli cancellati all’ultimo minuto, il sabato o la domenica.

Come promemoria, Ryanair sta avvisando i passeggeri interessati della cancellazione. Se non hai ricevuto nulla, il tuo volo dovrebbe decollare questo fine settimana. Inoltre, l’aeroporto di Charleroi ha formulato alcune raccomandazioni per i viaggiatori il cui volo è stato cancellato. “Nel caso in cui il tuo volo venga cancellato, ti chiediamo di non presentarti in aeroporto. Grazie per la vostra comprensionesul sito web dell’aeroporto.

Sciopero piloti Ryanair: 44 voli cancellati solo per sabato, fino a 18mila persone colpite questo fine settimana, ecco la lista dei voli cancellati

Secondo le nostre informazioni, da 7.500 a 8.000 passeggeri saranno interessati da questi voli cancellati per sabato. Per domenica l’impatto sarà senza dubbio maggiore, e ci si può aspettare una cifra di 18.000 passeggeri, per i voli in partenza o in arrivo a Charleroi.