Formula 1 | Ferrari s’en prend au laxisme de la FIA su 2 incidenti a Djeddah

Le directeur de Ferrari en F1, Mattia Binotto, était plutôt satisfait du résultat final hier à Djeddah, même s’il aurait préféré que la lutte tourne au final à l’avantage de son pilote, Charles Leclerc, pour la Max victoirestappen face .

Mais l’Italien avait deux points de mécontentement notables après la course en Arabia saoudite et qui concerne tous les deux la FIA.

Come Carlos Sainz (a lire ici), il ne comprende il passaggio della FIA e quello della domanda in cui Perez rappresenta il posto dietro l’spagnolo pendente la voiture de sécurité, per l’equità sportiva à la relance.

“Nous sommes entrés en communication radio avec le directeur de course dès que possible, lui avons dit de vérifier la ligne de la voiture de sécurité parce que nous pensons que nous étions en avance de quelques dixièmes.”

“Cela leur a pris un peu trop de temps, je pense, pour décider et donner cela aux commissaires sportifs et finalement ils ont pris la décision quand la voiture de sécurité est arrivée à son terme, et a tropé téléré.

“Ce n’est pas un blâme, mais je pense que c’est ce type de décisions que nous devons accélérer parce que c’était évident et simple et cela aurait pu être fait différemment.”

“L’aurait été important de faire autrement. L’aurait été beaucoup plus juste et équitable d’échanger la position avant le redémarrage, car c’était la bonne position à avoir, et pour la bataille au redémarrage également.”

L’autre point de mécontentement de Binotto riguarda l’arrêt au stand di Max Verstappen, reparti juste sous le nez de Carlos Sainz pendant la période de voiture de sécurité.

“Je suis désolé, mais si Carlos ne ralentit pas, il atterrit sur Max. Je ne sais pas pourquoi ils ne l’ont pas pénalisé.”

“Ce sont tous ces petits momenti qui peuvent finalement décider de la course. Cela dit, ce fut une course spectaculaire. Tout le monde a très bien roulé et nous avons réussi à marquer 78 points sur 88 en due portate.”

Ferrari at-elle fait le mauvais choix à Djeddah avec ses alettoni ? Binotto admet que cela fait partie des analysiss à mener après la course.

Max était sur un niveau d’appui légèrement plus élevé vendredi, puis il l’a réduit. Nous avons décidé nous-mêmes de rester à un niveau d’appui plus élevé, car nous pensions gradé des important que la éta pneus. Mais finalement , naturalmente, la dégradation des pneus était très faible.”

“Je pense que leur choix mérite en quelque sorte une analysis de notre part. Mais dans l’ensemble, c’est toujours un compromis. Ce n’est qu’une question de détails et de bonnes décisions qui à peuvent la décider de course la fin.”