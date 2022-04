Britney dévoile son ventre arrondi: “Je rentre encore dans mes pantalons, mais c’est tout juste” | Persone

Ce lundi, su un appris que Britney Spears et il fidanzato Sam Asghari attendaient leur premier enfant enfant enfant. La chanteuse americana, elle, est déjà mère deux garçons: Sean et Jayden James. “J’ai fait un test de grossesse… Euh eh ben… J’attends un bébé”, scritto su Instagram la chanteuse révélée adolescente par plusieurs Tubes Planétaires dont “…Baby One More Time”, en 1998 .