Emma Smet, petite-fille di Johnny Hallyday, con Mbappé ? Elle Repond

Depuis plusieurs mois et una foto di un insieme al parco dei principi, la rumeur enfle sur une pretendue idillio tra le gioie del piede Kylian Mbappé e l’attrice Emma Smet. Dans les colonnes de Partita di Parigi, la jeune femme de 24 ans a décidé de sortir du silenzio. La verità? La petite fille du Taulier afferma qu’ils sont “uniquement amis”. “Je le dis et je le répète : je n’ai pas à me justifier au sujet des personnes avec qui je suis photographiée. Je souhaite garder ma vie privée pour moi”, un déclaré la star de Demain nous appartient dans Partita di Parigi. Même son de cloche dans les colonnes de Nous Dueil ya quelques semaines. “Si je begin à commenter toutes les photos qu’on prend de moi, je vais avoir du mal à m’en sortir.”

Pour rappel, la fille de David Hallyday et Estelle Lefébure a été victime de harcèlement scolaire adolescente, en partie à cause de la célébrité de sa famille, d’où cette volonté de protéger de sa vie privée. “J’ai changé cinq fois d’école, dont une fois parce que j’avais été harcelée à cause de mon pedigree”, avait-elle confié à Tele Poche. “J’ai aussi été témoin d’histoires pas cool. Dans tous les cas, il faut en parler et s’appuyer sur les siens.”

Enfin, la star du ballon rond (PSG) est aujourd’hui sous le coup d’une nouvelle rumeur… à savoir d’être en couple avec une starlette de la téléréalité (10 semifreddi per coppie sur TFX) nominata Lila Taleb. Ce que cette dernière an aussi démenti.