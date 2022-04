en deuil, Cyril Féraud partage une très mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux

Cyril Féraud a partagé une triste information sur les réseaux sociaux. Questo è l’anime « Slam » in Francia 3, che è anche l’argomento dell’associazione « Les lutins du Phoenix », che riguarda il conforto dei bambini ospedalizzati e del cancro pediatrico.

Les plus fidèles téléspectateurs de “Slam” savent d’ailleurs que l’animateur récolte sur son plateau des peluches vaches, appélées Marguerite, qui sont ensuite distribuées aux enfants.







La petite Livia avait d’ailleurs reçu deux vachettes. Malheureusement, la fillette est décédée. « Tristezza immensa. La petite Livia a rejoint les étoiles. Elle était la première petite fille à avoir reçu l’une des peluches Marguerite envoyées par les téléspectateurs de Slam et distribuées pour Noël grâce à l’association Les Lutins du Phoenix aux enfants malades contre qui lutt cancerent

», scrive Cyril Féraud su Instagram.

Et de poursuvre : « Toutes nos pensées et notre force à sa famille et à tous les enfants (et les adult) qui luttent contre ce putain de cancer. Buon viaggio, piccola Livia.

»