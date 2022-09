‘Inevitabili’ licenziamenti presso l’ex residenza di Carlo III, ‘senza cuore annunciare in tempo di lutto’

I centri vacanze Centre Parcs nel Regno Unito hanno causato scalpore quando hanno detto che sarebbero rimasti chiusi per un giorno per il funerale della regina Elisabetta II lunedì, prima di accettare di consentire agli ospiti a lungo termine di rimanere in loco.

“Tutti i villaggi del Regno Unito rimarranno chiusi per un giorno lunedì (…) per rispetto del funerale della regina Elisabetta II e per consentire al maggior numero possibile del nostro personale di partecipare a questo” momento storico, ha affermato il gruppo turistico in una dichiarazione martedì.

Centre Parcs a déclenché l’ire de ses clients en leur disant qu’ils devraient avoir quitté leur village de vacances à 10h00 lundi et ne revenir, en cas de séjour long, que le lendemain, les forçant ineberg un à t rou the last moment .

Anche i viaggiatori che avrebbero dovuto iniziare il loro soggiorno lunedì sono stati invitati a prendere accordi per arrivare solo martedì.

“Ci auguriamo che i nostri clienti capiranno questa decisione volta ad accompagnare la regina nel suo ultimo viaggio”, aggiunge Center Parks, che promette sconti o rimborsi ai clienti interessati.

Mercoledì, di fronte a un torrente di lamentele, il gruppo ha rivisto la decisione di consentire a una minoranza di ospiti che si troverebbero nel bel mezzo della loro permanenza di rimanere nelle loro capanne e in giardino, anche se tutti i servizi fossero chiusi, e secondo il portiere, Khattab si è unito all’AFP.