Brasile: una discussione tra Bolsonaro e YouTube, che lo ha insultato

Il sito di notizie G1 ha pubblicato un video dell’incidente, etichettando YouTuber come Wilker Leao, seguito da 127.000 persone su TikTok in cui si descrive come un avvocato, caporale militare e dedito alla politica. Vediamo Welker Liao avvicinarsi al presidente Bolsonaro e chiedergli in privato, mentre si fotografa, perché ha stretto un’alleanza con Nebula di partiti che scambiano il loro sostegno per meriti, Centrao.

Uno sconosciuto inizialmente lo spinse da parte e lo gettò a terra. Quest’ultimo si alzò, si avvicinò di nuovo e chiamò il capo, che nel frattempo era salito sulla sua macchina, definendolo un “vigliacco”, un “vagabondo” e una “puttana di centroo”. Jair Bolsonaro è quindi sceso dall’auto, si è avvicinato all’uomo e ha cercato di afferrare il suo telefono. “Vieni qui, voglio parlarti”, disse il presidente, e Welker afferrò Liao per il braccio e il colletto della sua maglia da calcio.

Ben presto, l’apparato di sicurezza presidenziale è intervenuto e ha arrestato il giovane. Alcuni minuti dopo, il signor Bolsonaro ha avuto una conversazione con lui ei due uomini sono stati separati da una serie di guardie del corpo. Jair Bolsonaro, un ex capitano dell’esercito di 67 anni, è in corsa per la rielezione a ottobre contro l’ex presidente di sinistra Luis Inacio Lula da Silva (2003-2010).

Welker Liao, che pubblica regolarmente video che fanno domande provocatorie ai sostenitori di vari partiti politici, descrive il partito laburista di Lula come “squallido”.