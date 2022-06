Una star internazionale brilla nella prossima stagione di “Ballando con le stelle”

Mentre quello Koh Lanta: Le Totem maudit Appena finito su TF1Il canale privato si sta già preparando per i suoi altri nuovi grandi eventi. Arrabbiato I ragazzi della voceE il che tornerà all’inizio dell’anno scolastico con un posto eccezionale in pullman composto da Luanne, Kenji Girac, Julian Dore e Patrick FuryGli spettatori aspettano un ritorno balla con le stelle. A tal proposito, l’editorialista di C8 Clement Garrin ha svelato in esclusiva l’identità di tre dei dodici candidati che faranno parte della squadra per la dodicesima stagione prevista per il prossimo autunno.

Annunciando, in primis, la partecipazione di Clara Lazzari, finalista della Stagione 5 di I ragazzi della voce Che ha rappresentato la Francia allo Junior Eurovision Song Contest 2019 con la canzone Giocattolo Bim Bam Nel 2019, il giovane artista sedicenne ha pubblicato due album separati, “L’autre moi” nel 2020 e “Sans Filtre” nel 2021.

Il giornalista ha rivelato che tra qualche mese parteciperà ai festeggiamenti anche l’ex campione francese di judo David Douier. Lontano dai Dojo per anni, l’uomo alto quasi 2 metri ha fatto politica dopo la sua carriera atletica e ora è un uomo d’affari.

Infine, è stato sollevato anche il nome Billy Crawford. È stato rivelato al grande pubblico nei primi anni 2000 con successi trakeenE il quando ci pensi io o Non te lo aspettaviLa cantante filippino-americana è stata conservatrice negli ultimi anni in Europa. Ma nelle Filippine, quest’ultima è diventata una vera star navigando tra musica, commedia e animazione televisiva.

Se non conosciamo il livello di ballo di Clara Lazzari e David Doylett, possiamo immaginare che Billy Crawford sarà uno dei candidati più promettenti di questa stagione. E per una buona ragione, il cantante balla sin dalla giovane età. A soli 14 anni, ha camminato sul terreno degli MTV Video Music Awards del 1995 insieme a Michael Jackson. L’ex fidanzato di Will Lowry ha successo Taek, il grande vincitore della scorsa stagione? Comunque, potrebbe essere un enorme sconto per gli altri candidati…