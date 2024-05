Il primo decollo con equipaggio della navicella spaziale Starliner della Boeing è stato nuovamente rinviato

Il lancio di questa missione verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), cruciale per Boeing e attesa da anni, è stato annullato all’ultimo minuto la settimana scorsa, mentre i due astronauti che componevano l’equipaggio avevano già preso posto a bordo.

È stata identificata un’anomalia nella valvola del razzo Atlas V, che alla fine ha dovuto essere riportato al suo hangar a Cape Canaveral, in Florida. È stato quindi annunciato che il decollo avrebbe potuto essere tentato nuovamente venerdì 17 maggio.

Martedì Boeing ha dichiarato in una dichiarazione che la valvola difettosa è stata “sostituita con successo”.

Ma è emerso un nuovo problema: “una piccola perdita di elio nel modulo di servizio della nave”, ha scritto la società, che ha affermato di voler condurre “ulteriori test”.

Boeing ha spiegato che nel sistema di propulsione della nave viene utilizzato l’elio e ha detto che sta lavorando per risolvere il problema con la NASA.

La data prevista per il decollo è ora il 21 maggio alle 16:43 in Florida (22:43 ora belga).

Boeing sta svolgendo un ruolo importante in questa missione di prova, permettendole di dimostrare che la sua nave è sicura prima di lanciare missioni regolari sulla Stazione Spaziale Internazionale, quattro anni indietro rispetto a SpaceX, che già opera come taxi spaziale della NASA.

Anche per l’agenzia spaziale americana, che dieci anni fa ordinò una nave alla Boeing, i rischi sono alti: avere un secondo veicolo oltre a quello di SpaceX per trasportare gli astronauti americani permetterebbe di essere meglio preparati in caso di problemi con uno dei le capsule.