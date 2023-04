Una scoperta rivoluzionaria nel loro aspetto… e nel loro trattamento

I responsabili dei capelli bianchi sono alcune cellule staminali che perdono la loro motilità. La ricerca futura potrebbe fermare o invertire il processo.

Per alcuni, l’aspetto I primi capelli bianchi Sembra la campana a morto della giovinezza, o almeno lo sguardo che l’accompagna. Quanto a loro, i ricercatori della Grossman School of Medicine della New York University potrebbero aver trovato la causa di questi capelli estranei … E la soluzione ! secondo GuardianoE Questa scoperta potrebbe consentire di sviluppare un trattamento per Invertire o interrompere il processo Capelli grigi.

L’aspetto capelli bianchi È un fenomeno normale che si verifica quando i melanociti, le cellule responsabili del colore dei capelli, smettono di produrre melanina. Ma il processo è rimasto poco compreso. Per scavare un po’ più a fondo, la ricerca si è concentrata sulle cellule della pelle dei topi trovate anche negli esseri umani chiamate cellule staminali dei melanociti o McSC.

Questo nuovo studio suggerisce che queste cellule staminali possono funzionare male quando i capelli invecchiano e perdono la loro capacità di maturare e mantenere il colore dei capelli. Concentrato nei follicoli, di solito si sposta da una parte all’altra durante la crescita dei capelli. Ma con l’età, Queste cellule si muovono sempre più lentamente Il che porta ai capelli grigi.

Quali sono le prospettive di questo annuncio?

Un modo potenziale per invertire o prevenire i capelli grigi.

“La perdita della funzione del camaleonte nelle cellule staminali dei melanociti può essere responsabile dell’ingrigimento e della perdita del colore dei capelli”, ha affermato uno dei ricercatori principali dello studio, Mayumi Ito.

In altre parole, il colore dei capelli dipende dalla capacità di gruppi di cellule staminali melanocitarie di migrare continuamente da una parte all’altra del follicolo. Ma nel corso degli anni, sempre più celle rimangono bloccate nello stesso compartimento.

Saranno i risultati di questo lavoro Enfatizza gli uomini ? In futuro lo dirò. Ma le conclusioni di questi autori sono molto incoraggianti Abbiate il coraggio di credere in un trattamento per i capelli bianchi.

“I meccanismi recentemente scoperti aumentano la possibilità dello stesso locus fisso delle cellule staminali dei melanociti negli esseri umani”, ha spiegato il ricercatore capo Qi Sun. E per aggiungere: “Se questo è il caso, questo rappresenta un modo potenziale per invertire o prevenire l’ingrigimento dei capelli umani aiutando le cellule bloccate a muoversi tra le parti del follicolo pilifero in crescita”.