Bonus energia, SNCB, conti di risparmio… tutto cambia per i belgi il 1° febbraio

unCon il mese di febbraio, i belgi vedranno molti cambiamenti nei loro portafogli. Ecco i dettagli di cosa cambierà a partire da mercoledì 1 febbraio.







Può essere richiesto un nuovo premio di € 250

Dal 1° febbraio è possibile presentare domanda per usufruire di un bonus di 250 euro per chi riscalda prevalentemente a pellet.

Il modulo di stampa e il ritorno a FPS Economy così come l’app web saranno “naturalmente” messi online il 1° febbraio. “Stiamo facendo del nostro meglio per prepararlo in tempo”, abbiamo avvertito all’interno di FPS Economy, che vuole proteggersi da un potenziale crash del computer quando è online.

L’indennità di riscaldamento a forfait di 250 euro è destinata ai consumatori che si riscaldano prevalentemente a pellet nell’abitazione principale. Non possono richiedere l’“assegno pellet” coloro che al momento della presentazione della domanda hanno usufruito di un assegno federale di bonus gasolio o gas, o coloro che hanno usufruito della tariffa sociale gas.

Altra condizione, per poter usufruire del bonus, il pellet (almeno 500 kg) deve essere stato consegnato da un’azienda tramite camion gonfiabile o su pallet, tra il 1 giugno 2022 e il 31 marzo 2023.

Una copia della fattura di consegna e la prova di pagamento saranno richieste al momento dell’inserimento di un ordine premium, tramite il modulo da stampare e restituire, oppure al momento dell’inserimento dell’ordine direttamente sul sito web di FPS Economy.

Le domande possono essere presentate fino al 30 aprile 2023 compreso.

Beobank aumenta i tassi di interesse sui conti di risparmio

Come molte altre banche, Beobank aumenterà le tariffe base e i premi fedeltà sui conti di risparmio regolamentati. Queste modifiche entreranno in vigore dal 1° febbraio 2023.

Pertanto, i conti di risparmio regolamentati Fidelity Plus, Excellence e Young esistenti vedranno aumentare il loro tasso base allo 0,25% e il bonus fedeltà (per ogni nuovo versamento o per qualsiasi importo esistente per il quale verrà rinnovato il periodo di fedeltà) allo 0,25%, mentre per il conto Classic, la tariffa base salirà allo 0,30% e il bonus fedeltà allo 0,10%.

Il conto deposito strutturato Step Up, che permette di risparmiare fino a 750€ al mese e che sarà nuovamente disponibile per l’apertura dal 1° febbraio 2023, offrirà una rata base dello 0,25% e un premio fedeltà dello 0,80%.

Infine, la banca ha anche annunciato il lancio di un nuovo conto deposito strutturato Save Plus. Se il saldo del conto dopo il deposito è pari o superiore a 50.000 EUR, il tasso base sarà dello 0,25% e il bonus fedeltà dello 0,80%. Se il saldo del conto dopo il deposito è inferiore a € 50.000, il tasso base è dello 0,25% e il bonus fedeltà è dello 0,25%.

Voo aumenta il prezzo di alcune offerte

I clienti Voo riceveranno una fatturazione leggermente più alta dal 1° febbraio, dopo che l’operatore ha deciso di aumentare i suoi prezzi di circa il 6%. Tuttavia, le offerte di servizi saranno adattate.

Voo giustifica questo aumento con la “situazione economica del tutto straordinaria”: prezzi dell’energia, inflazione sopra il 10% e conseguenze legate alla pandemia come le difficoltà di approvvigionamento di alcuni componenti elettronici i cui prezzi sono anche aumentati. L’operatore spiega che sono tutti fattori che incidono direttamente sul settore delle telecomunicazioni.

Allo stesso tempo, l’azienda garantisce che continuerà a sviluppare i propri servizi per offrire maggiore comodità e velocità investendo nella propria rete. Proseguirà quindi l’implementazione “massiccia” dell’offerta Giga, che consente una connessione Internet ad alta velocità fino a 1 gigabyte al secondo (Gbps), ed entro la fine del 2023 un cliente su due dell’operatore dovrebbe essere in grado di per approfittarne.

Attualmente è già disponibile in sei comuni di Bruxelles dove è presente l’operatore di telecomunicazioni (Ixelles, Saint-Gilles, Uccle, Woluwé-Saint-Pierre, Auderghem ed Evere), ma anche a Liegi, Charleroi, Wavre e 22 comuni rurali. .

I prezzi per Zuny, la nostra soluzione Internet digitale illimitata al 100% e Voobusiness per i lavoratori autonomi, rimarranno invariati.

La Banca nazionale svizzera (SNCB) sta adeguando i suoi tassi verso l’alto

La SNCB adaptera ses tarifs le 1er février, avec une augmentation de 8.73% in moyenne, afin, spiega la société ferroviaire, de couvrir une partie limitée de l’augmentation des coûts d’exploitation, induits by l’inflation et les prix of energy .

Il “biglietto senior” per chi ha più di 65 anni costa € 7,80 (+ € 0,60) da febbraio, mentre il “pass giovani” fino a 26 anni costa € 7,10 (€ 0,50). Un biglietto normale per dieci viaggi (“Standard Multi”) diventerà più caro di 9 euro e costerà 93 euro nella versione digitale o 96 euro nella versione cartacea.

I prezzi degli abbonamenti lavoro da casa e scuola, la cui evoluzione dipende in parte dall’evoluzione dell’indice sanitario, saranno rivisti del 9,73%.

Anche il costo del Diabolo, che i passeggeri pagano per ogni viaggio in treno da e per l’aeroporto di Bruxelles, sarà aumentato il 1° febbraio. Gli utenti ora pagheranno € 6,40 in più rispetto al prezzo del biglietto rispetto ai € 6,20 precedenti.

Entrano in vigore le misure di riduzione del credito temporale

Finalizzato al risparmio di bilancio da parte del governo Vivaldi, è stato previsto il credito a tempo. Le nuove regole in materia entreranno in vigore dal 1° febbraio 2023.

Pertanto, qualunque sia il motivo, la durata massima del credito sull’intera carriera sarà ridotta di tre mesi, da 51 a un massimo di 48 mesi.

Inoltre, il credito a tempo pieno (ovvero una pausa completa, sia che tu lavori a tempo pieno o part-time) dovuto alla cura del tuo bambino può essere raggiunto solo fino a quando il bambino non raggiunge l’età di cinque anni. bambino, invece di otto anni fa.

“Per il diritto all’accredito di ore e indennità nell’ambito del tempo parziale e di 1/5 dell’orario dovuto alla cura del figlio, resta ferma l’età del figlio (inferiore agli otto anni)”, precisa Onem a l’agenzia di stampa Belga.

Il credito orario è un dispositivo che consente ai lavoratori privati ​​di sospendere o ridurre l’orario di lavoro per vari motivi, in particolare per assistere un terzo, sia esso un figlio o un familiare gravemente malato. Oppure, su un altro record di perseguire un corso riconosciuto.

Restano invariate le indennità corrisposte da Onem, fatta eccezione per il premio maggiorato di cui possono beneficiare i lavoratori a tempo pieno o part-time con almeno cinque anni di anzianità presso la propria azienda, che scompare.

Queste modifiche si applicano a qualsiasi domanda presentata a partire dal 1° febbraio. I file elaborati prima di questa data non sono interessati da queste modifiche.

Il Governo stima che queste misure di riduzione consentiranno risparmi di bilancio per 17,3 milioni di euro.

I costi del trattamento della FC sono stati estesi ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni

CFTRIO per CF sarà interamente rimborsato a partire dal 1 febbraio 2023 per i bambini di età compresa tra 6 e 11 anni che soddisfano le condizioni. Questo sarà anche il caso della monoterapia con Kalydeco per i pazienti a partire dai 4 mesi.

Quindi non sarà necessario in questa data presentare una domanda all’Orphan College of Medicine.