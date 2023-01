Emozionante Peugeot 2008 sorpresa dai nostri fotografi!

I nostri fotografi spia in missione nell’estremo nord hanno portato alla luce un SUV unico nel suo genere. A prima vista il camuffamento estremamente pesante, è difficile fare più magia, consiste in I piatti solidi non apparirebbero fuori posto su un vestito di unicorno indiano Di solito fiat. Il marchio generale italiano del gruppo Stellantis, infatti, è così abituato a queste aggiunte da nascondere completamente la carrozzeria. Tuttavia, questa non è la futura Fiat 600.

leone chiaro

Un labbro a livello del paraurti posteriore caratterizza il rinforzo strutturale della compensazione dell’urto posteriore. © Rivista L’Automobile

Ma a un esame più attento, i neri a livello degli assi, il disegno dei cerchi, il profilo dei fari e le griglie delle griglie del radiatore, dal canto loro, sono perfettamente visibili perché il camuffamento non può mascherare le prese d’aria sono elementi Peugeot . Questo vale anche per le maniglie delle porte.

Camuffare il portellone rivela un lunotto fortemente inclinato. © Rivista L’Automobile

Davanti, con un bel sole che illumina in dettaglio il muso della vettura, mi viene in mente la morfologia della Peugeot 2008. Di profilo, invece, il passo è davvero molto lungo. Secondo le nostre informazioni, la silhouette dell’anno modello 2008 destinata al mercato brasiliano è nascosta. Nella gamma domestica del costruttore, il SUV Peugeot 2008 di prima generazione è ancora a catalogo dove convive con la versione elettrica di seconda generazione 2008.

Al piano superiore troviamo la Peugeot 3008 di seconda generazione, restyling per favore. Ma non la sua versione a sette posti, la Peugeot 5008, disponibile in Europa e Cina. Sembrerebbe che il percorso del 2008 allungato con una terza fila di sedili sia possibile, ma è improbabile. In effetti, Carlos Tavares, il grande capo degli Stilantes, paladino dell’economia e della razionalità, non tollera più le idiosincrasie locali.. La standardizzazione degli intervalli è ora necessaria.