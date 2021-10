Blue Origin e Sierra Space vogliono costruire un’enorme stazione spaziale commerciale ad “uso misto”

Ce lo aspettavamo e così è stato! Blue Origin, la società spaziale commerciale di Jeff Bezos, in collaborazione con Sierra Space, sta attualmente progettando una stazione spaziale commerciale che verrà lanciata tra il 2025 e il 2030, secondo una dichiarazione. Chiamato Orbital Reef, è molto più grande della Stazione Spaziale Internazionale e dovrebbe ospitare molte attività commerciali e scientifiche.

La barriera corallina tropicale, posta in orbita terrestre bassa, sarà gestita commercialmente dalle due compagnie. Le sue dimensioni sembrano impressionanti: il diametro dei moduli è nettamente maggiore di quello della Stazione Spaziale Internazionale. Quindi questo è inaudito per una stazione spaziale, fintanto che le dimensioni del progetto mostrate qui vengono mantenute fino a quando non viene messa in orbita.

Entro il 2028 al più tardi, dovremmo assistere al completo smantellamento della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il Recente scoperta di crepe In alcune unità più vecchie è la ragione principale della recente affermazione che l’impianto è già alla fine della sua vita e sta quindi vivendo i suoi ultimi anni di attività.

Sostituire la Stazione Spaziale Internazionale facendone di più e migliori?

stazione spaziale cinese, Lanciato di recente, lascia già ipotizzare che vi possano essere svolte alcune interessanti attività di ricerca internazionale, sebbene la versione attuale sia alquanto limitata nella capienza dell’equipaggio. A tal fine sono state intensificate le iniziative per sostituire la Stazione Spaziale Internazionale con un grande equivalente commerciale.

Oggi, Blue Origin e Sierra Space hanno annunciato la loro volontà di costruire l’Orbital Reef con il sostegno finanziario di Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering Solutions e Arizona State University. ” La stazione aprirà il prossimo capitolo dell’esplorazione e dello sviluppo dello spazio artificiale facilitando la crescita di un ecosistema vibrante e di un modello di business per il futuro. dice Origine Blu.

secondo affermazioneOrbital Reef introduce un nuovo tipo di architettura spaziale, chiamata “architettura aperta”, che consentirà a più attori privati ​​di partecipare, in vari modi. Conterrà anche unità spaziose con grandi finestre affacciate sul pavimento, che permetteranno ai viaggiatori di ammirare il pianeta e provare un senso di assenza di gravità in tutta comodità. Verranno creati settori separati per il turismo, la ricerca e le attività commerciali.

Orbital Reef sarà progettato “per casi d’uso e idee che prima non erano possibili”, si legge nel sito web del progetto. ” Orbital Reef fornisce un accesso all’orbita terrestre bassa, riducendo i costi e la complessità per i nuovi tipi di clienti. Forniamo servizi completi, interfacce standard e supporto tecnico per i nuovi utenti del volo spaziale: pianificazione, sviluppo del carico utile, formazione, trasporto, analisi dei dati e sicurezza per i tuoi (o loro) dipendenti o carichi utili. ».

Una collaborazione commerciale degna di un film di fantascienza

Le specifiche esatte del set non sono ancora state rilasciate, il che è comprensibile in questa fase iniziale del progetto, ma i dettagli di base del programma e gli attori che lo serviranno sono stati chiariti in partenza.

Le unità centrali di grande diametro e il sistema di lancio riutilizzabile New Glenn che le metterà in orbita saranno costruite da Blue Origin. Sierra Space fornirà un grande ambiente flessibile integrato (LIFE), un nodo e un modulo per veicoli spaziali, Dream Chaser, per trasportare equipaggio, rifornimenti e carichi utili da e verso la Terra.

Boeing svilupperà l’unità scientifica e si occuperà dell’ingegneria e della manutenzione delle operazioni della stazione, mentre il veicolo spaziale Starliner della compagnia per l’equipaggio fornirà operazioni di andata e ritorno tra Orbital Reef e la Terra. Redwire Space si concentrerà sulla ricerca sulla microgravità, sullo sviluppo, sulla produzione e sul funzionamento di carichi utili e strutture dispiegabili.

Genesis Engineering Solutions progetta una capsula spaziale chiamata navicella spaziale per una persona per lavoro all’aperto e gite turistiche senza indossare una tuta spaziale. L’ASU guiderà un consorzio globale di università per la consulenza sulla ricerca e le attività di istruzione pubblica.

Una volta operativo, il terminal sarà aperto a una varietà di clienti internazionali in quello che viene descritto come un “complesso spaziale commerciale ad uso misto”. In breve, la stazione sarà utilizzata per la ricerca, la produzione, il turismo, l’istruzione e altre attività, mentre i partner forniranno trasporto e logistica nello spazio, alloggi spaziali, alloggi per apparecchiature e operazioni generali basate sull’automazione avanzata e sull’equipaggio della stazione.

L’architettura aperta consentirà a Orbital Reef di fornire posti barca, punti vendita per veicoli, servizi pubblici e altri articoli in base alle esigenze dei clienti e alla crescita del mercato.

« Per più di sessant’anni, la NASA e altre agenzie spaziali hanno sviluppato voli orbitali e insediamenti spaziali, preparandoci per il fiorire delle attività commerciali durante questo decennio. Ha detto Brent Sherwood, Senior Vice President, Advanced Development Programs, Blue Origin.

« Espanderemo l’accesso, ridurremo i costi e forniremo tutti i servizi e le strutture necessarie per standardizzare il volo spaziale. Un vivace ecosistema aziendale prospererà nell’orbita terrestre bassa, portando a nuove scoperte, nuovi prodotti, nuovo intrattenimento e consapevolezza globale. Aggiunge.

Guarda un video del progetto Orbital Reef: