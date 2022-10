Blizzard spiega come funziona la modalità Solo Brew – World of Warcraft

In un post sui forum ufficiali stasera, Kaivax condivide maggiori informazioni sulla pista di Solo Brewing mentre si avvicina Volo del drago E la prima stagione. Se hai ancora qualche domanda su questa nuova modalità di gioco, le risposte sono probabilmente di seguito.

Qual è la classificazione della fermentazione in solitaria?

La Solo Brew è una versione classificata dello scontro Solo Brew aggiunta con Eternity’s End. L’introduzione della modalità di gioco come scontro ha consentito agli sviluppatori di raccogliere dati e informazioni sufficienti per migliorarla e modificarla prima di assegnarle una valutazione.

L’ammortizzatore Solo Brew verrà rimosso dalla scheda Non classificato e posizionato nella normale rotazione dell’ammortizzatore. Potrai attendere in coda per la singola bevanda stimata nella scheda PvP classificata nel Group Finder. Dovrai essere almeno al livello di un oggetto PvP, simile ai sotterranei eroici.

Inoltre, l’interazione è abilitata per la fermentazione con semi individuali. Alleanza e Orda possono essere messe insieme e giocare testa a testa.

La classificazione è basata sulla specializzazione?

sì. Osservando i dati di Clash in solitaria, le partite classificate nell’arena e il feedback della community, gli sviluppatori ritengono importante che la valutazione di un giocatore si riferisca a una specialità piuttosto che a una separazione in questa modalità di gioco.I giocatori riceveranno una valutazione per ciascuna disciplina.

Deciderai a quale specializzazione vuoi unirti, parteciperai alle classifiche e ai premi basati sulla specializzazione. Ciò consentirà ai giocatori di provare nuove discipline nell’arena senza la stessa pressione sulle prestazioni della principale.

Con la Stagione 1, i giocatori potranno anche vedere la loro classifica contro altri giocatori nella loro specialità Solo Brewing sul sito ufficiale.

Quali premi sono disponibili?

Come per i campi di battaglia e l’arena, otterrai ricompense e obiettivi stagionali, gettoni di cavalcatura malvagia, progressi nel Grand Vault e punti Conquista in base al tuo punteggio più alto sui campi di battaglia classificati. Specializzazione. Otterrai i titoli stagionali e gli obiettivi normalmente disponibili nell’arena, escluso il gladiatore e le sue ricompense associate. Blizzard crede che sia importante che questi restino unici.

Gli sviluppatori sanno che alcune discipline saranno probabilmente più efficaci di altre in Solo Brewing e avranno anche una rappresentazione diversa nella modalità di gioco. Per questo motivo, Blizzard sta introducendo un nuovo e unico titolo di fine stagione per lo 0,1% più ricco di ogni singola specialità birraria. Per la prima stagione di Volo del dragoÈ un solista cremisi. Il team seguirà il feedback della community su di esso.

Come vengono calcolate le quote per ogni partita?

Durante la versione di prova di Volo del dragoGli sviluppatori hanno ricevuto feedback che volevano capire di più su come vengono calcolate le probabilità. Un sacco di calcoli si svolgono dietro le quinte, ma in realtà, una partita di fermentazione per giocatore singolo conta 6 partite in un’arena.

Quando un giocatore entra in una partita, il sistema determina le prestazioni attese dei giocatori in quella partita in base al loro MMR. Vengono presi in considerazione tutti i round, chi è da ciascuna parte e chi vince, i round vinti dai giocatori sono importanti e non si tratta solo del numero totale di round vinti, nei calcoli che influenzano l’MMR.

Gli sviluppatori discutono del miglioramento della trasparenza su come si verificano i calcoli delle variazioni di probabilità. Rispetto ai mondi viventi, i mondi beta sono scarsamente popolati e quindi c’è una maggiore varianza nell’MMR. Blizzard si aspetta che le partite di Live World includano giocatori con rango più vicino e MMR.

Cosa succede se un giocatore lascia il gioco prima della fine?

Questo argomento è stato discusso internamente e gli sviluppatori hanno visto il feedback dei giocatori durante la beta: cosa succede se un giocatore abbandona prima che tutti i round siano stati completati? La squadra vuole dissuadere i giocatori dall’abbandonare le partite, punirli in modo appropriato e avere scarso impatto su coloro che non se ne vanno. Il giocatore in questione riceverà un Disertore Fallo che aumenterà come penalità ad ogni infrazione successiva.

Sentiti libero di dare seguito al tuo feedback su Solo Brewing che è stato valutato con gli sviluppatori. Nelle prossime settimane stanno pianificando una sessione di beta test, dedicata alla situazione e al PvP in generale.