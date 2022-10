Apple includerà più annunci sull’App Store dal 25 ottobre

Parigi, 24 ottobre (Benin News / Agosto) –

mela Ha annunciato che a partire dal 25 ottobre, il suo app store, l’App Store, mostrerà più contenuti pubblicitari, in particolare nella scheda principale. oggi.

Lo scorso agosto, 9to5Mac ha avvertito che l’azienda sta aprendo nuove possibilità per gli inserzionisti in-app. app Store, Chi ha detto che gli sviluppatori potrebbero presto essere in grado di inserire i loro annunci al di fuori delle loro solite schede.

L’azienda offrirà questi contenuti nella scheda Home, Oggi, e nelle stesse pagine dell’applicazione disponibili nel suo negozio online, in fondo alla pagina del servizio.

Apple sta ora pianificando di apportare queste modifiche, sia nella sezione Oggi che in. Potrebbe piacerti ancheChe sarà esteso a tutti gli utenti il ​​prossimo anno. 25 ottobre Come la società ha riferito agli sviluppatori, è stato catturato da MacRumors.

La società ha incoraggiato gli sviluppatori di app a utilizzare questo nuovo formato di annunci sul suo sito Web, poiché ha ribadito i vantaggi di inserire un annuncio per i suoi servizi nella scheda Oggi.

“Diventa uno dei primi contenuti che gli utenti vedono quando visitano l’App Store. Questo sito diventa una buona scelta Per far conoscere meglio la tua app, in particolare per lanciare contenuti Nuovi contenuti, eventi speciali e promozioni stagionali”.

Gli annunci verranno evidenziati con uno sfondo blu e un’icona che indica che sono contenuti pubblicitari. La società conferma inoltre che implementerà questi annunci per tutti gli utenti dell’App Store ad eccezione della Cina che manterrà la sua consueta interfaccia.

Gli inserzionisti interessati dovranno creare annunci per i loro prodotti. Collega l’App Store. Una volta sviluppato, Annunci di ricerca di Apple Devi acconsentire all’utilizzo per scopi pubblicitari.

Vale la pena notare che Apple attualmente consente agli utenti di bloccare gli annunci personalizzati. Questa opzione sulla privacy rimarrà attiva con l’introduzione degli annunci sui nuovi siti dell’App Store.