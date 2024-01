Buon affare – Aspirapolvere robot Dreame L20 Ultra “5 Stelle” a € 1.117,02

L20 Ultra è in grado di pulire tutte le superfici in modo efficiente e può anche affrontare le macchie ostinate in poco tempo. La telecamera gli permette inoltre di evitare gli ostacoli ed esplorare ogni angolo della casa, anche se il nuovo robot Dreame a volte fa troppo, al punto da aggirare le aree per niente. Quindi c'è ancora un po' di lavoro da fare, ma gli sviluppi stanno andando nella giusta direzione, così come nel caso della gestione dei tappeti con gli spazzoloni lasciati in stazione. Quest'ultimo offre anche diversi altri servizi, ma non esenta dal controllare regolarmente il filtro L20 Ultra, che rimane un ottimo robot 2 in 1.

Punti forti

Sistema di navigazione efficace.

Comodo in ambienti affollati.

Eccellenti prestazioni di aspirazione.

Rimozione automatica dello scivolamento per proteggere i tappeti da tutti i peli.

In generale il lavaggio è efficace visto il tempo impiegato.

Batteria a lunga durata e ricarica rapida.

Punti deboli

Una grande quantità.

A volte vede ostacoli dove non esistono.

Può perdere zone per evitare collisioni.

Il filtro HEPA del robot deve essere pulito regolarmente.

Sistema di lavaggio automatico…disordinato.

Robot rumoroso.

