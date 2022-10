Piccolo guasto dell’iPhone 14 Plus, ma Apple sa controllarsi

Le prime analisi della produzione e delle vendite di iPhone 14 mostrano che l’iPhone 14 Plus non sta vendendo tanto quanto Apple aveva sperato. Di conseguenza, il marchio ha deciso di ridurre la produzione di questo modello a favore della sua formazione Pro.

Per diversi anni, Apple ha abbandonato il suo modello PlusI phoneavere beneficio da modello piccolo. Ma quest’ultimo è stato infine sostituito daiPhone 14 più. Tuttavia, le vendite non saranno buone come previsto e Apple ha risposto e ci ha scommesso smartphone avanzati.

iPhone 14 Plus è un piccolo fallimento

Rapporto della società di analisi TrendForce segnala che “La reazione del mercato dopo il rilascio di iPhone 14 Plus è stata tiepidaCiò è in parte spiegato dal ritardo nel lancio di questo modello, che è stato messo in vendita tre settimane dopo che altri iPhone sono stati messi in vendita.

D’altra parte, TrendForce rileva che il contesto economico negli Stati Uniti sta riducendo il potere d’acquisto degli americani, come si può sentire nei dati di vendita del marchio di mele. Una difficile situazione economica si fa sentire non solo dall’altra parte dell’Atlantico. Tuttavia, Apple può sempre contare sui suoi modelli più avanzati.

Apple scommette su iPhone 14 Pro per vendere smartphone

Alla luce di queste vendite, Apple”Ha iniziato a regolare la proporzione di nuovi prodotti dopo l’ondata iniziale di preordinidice TrendForce. l’iPhone 14 Pro e iliPhone 14 Pro Max un certo successo. La società di analisi rileva che “I prezzi unitari sono simili ai modelli dell’anno scorsoQuesto è vero negli Stati Uniti, Ma non in Europa, dove i prezzi sono saliti alle stelle.

qualunque cosa, “Il rapporto di produzione dei due modelli della serie iPhone 14 Pro è stato aumentato dal 50 al 60% come inizialmente previsto, e non è escluso che tale percentuale continui ad aumentare fino al 65% in futuro». Reuters Si specifica inoltre che questi modelliHa permesso all’azienda di aumentare i propri margini».

Apple è ancora positiva nelle sue vendite

O noL’iPhone 14 di tutti gli iPhone venduti da Apple nel 2022 dovrebbe essere del 36%. Apple prevede di vendere un totale di $ 240 milioni, con un aumento del 2,8% quest’anno. Tuttavia, la produzione potrebbe risentirne nel primo trimestre del 2023 poiché il produttore può rivalutare la produzione da 56 a 52 milioni di unità, con una diminuzione del 14%.

Reuters riporta anche un’analisi della società di ricerca Canalys che indica che Apple è l’unico fornitore di smartphone Tra le prime cinque spedizioni ha registrato una crescita in questo trimestre. Abbastanza per aumentare la quota dal 15 al 18% nel mercato globale in un anno. La crescita deve essere messa in prospettiva, almeno in parte da allora Il mercato degli smartphone è sceso del 9% in questo trimestredopo, dopo Dell’11% nella prima metà del 2022.

Per seguirci, ti invitiamo a Scarica la nostra app per Android e iOS. Puoi leggere i nostri articoli e file e guardare gli ultimi video su YouTube.