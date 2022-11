Blizzard annuncia la marcia del Re dei Lich, l’anno della terza espansione di Hydra – Hearthstone

Annunciando una bufera di neve ora, La marcia del re di lish, la terza espansione dell’anno di Hydra. Questo porta i Cavalieri della Morte come una nuova classe giocabile, ma anche non morti, tipi doppi, la parola Mana Thirst, il ritorno della reincarnazione e altro ancora. Trovi tutte le informazioni qui sotto.

Il Re dei Lich ritorna focolare, insieme al suo esercito di non morti e un nuovo cavaliere della morte per guidare l’assalto alla città di Silvermon Elves! Gli Elfi del Sangue non si sarebbero arresi, ma piuttosto desideravano la battaglia tanto quanto desideravano la magia del Pozzo Solare da cui traggono la loro forza. Mentre i cadaveri si accumulano, i ranghi dell’esercito dei Cavalieri della Morte si gonfiano, ed è così che inizia La marcia del re di lish.

La marcia del re di lish Verrà rilasciato in tutto il mondo il 6 dicembre e conterrà 145 nuove carte! Trova il programma completo da visualizzare La marcia del re di lish Tutte le carte sono già rivelate nel catalogo delle carte. Torna regolarmente a questa pagina; L’elenco verrà aggiornato per includere le ultime carte rivelate!

Nuova classe Death Knight!

Il Cavaliere della Morte si unirà permanentemente ai ranghi focolare e apparirà con La marcia del re di lish. I Cavalieri della Morte controllano i non morti con il loro nuovo potere eroico: assalto ai ghoul. Per ottenere 2 cristalli di Mana, evoca un Ghoul 1/1 con la carica che muore alla fine del tuo turno! Questo ghoul ha un altro vantaggio: guadagnano i Cavalieri della Morte corpo morto Ogni volta che un cliente amichevole muore. Possono quindi usare questi cadaveri per rafforzare le loro altre carte!

La classe Death Knight è potente e versatile, alimentata da tre rune: Blood, Frost e Unholy. L’ostinata devozione di Death Knight a queste rune determina le carte che può mettere nel suo mazzo. Per tutte le informazioni sugli effetti di questa nuova classe e le regole speciali per la creazione dei mazzi, consulta l’articolo Panoramica del Cavaliere della Morte.

Nuovi tipi di servitori: i servitori sono di tipo non morto e di due tipi

Il Re dei Lich controlla il flagello dei non morti e questo gruppo empio è il nuovo tipo di servitore focolare : morto vivo! in La marcia del re di lishI servitori non morti si genereranno come neutrali e nelle classi al servizio del Re dei Lich. Più carte si sinergizzano con Undead, attivando l’effetto bonus “se un alleato Undead muore dopo il tuo ultimo turno”, cioè nell’ultimo turno del tuo avversario o prima di quello nel tuo turno attuale.

in La marcia del re di lish, alcuni minion avranno due tipi! Per i servitori non morti, questo potrebbe essere il secondo tipo a rappresentare ciò che erano prima di diventare non morti. Queste aggiunte saranno retroattive, quindi i secondi tipi di servitori verranno aggiunti a molti servitori più vecchi oltre a quelli di questa espansione.

Parola chiave indietro: reincarnazione

Alcuni dei suoi non morti reincarnazione, una parola chiave di ritorno che ora farà parte del gioco. Quando un servitore muore con la reincarnazione per la prima volta, resuscita 1 PS: la parola chiave perfetta per rappresentare questi fastidiosi servitori non morti e far saltare in aria il tuo segnalino cadavere!

Nuova parola chiave: sete di mana

Più a lungo gli Elfi del Sangue resistevano alla peste che avanzava, più potere potevano ottenere da Sunwell. Le carte assetate di mana acquistano forza quando raggiungono una certa quantità di cristalli di mana. Non è necessario spendere questo mana per abilitare le carte, devi solo accedervi.

Il bonus di accesso Sunwell è ora disponibile!

Gli Elfi del Sangue non erano gli unici a poter trarre forza da Sunwell. accedere a focolare e preparati per La marcia del re di lish Con il tuo leggendario incantesimo “The Sunwell” reso! * Sunwell è il primo incantesimo neutrale da cui è possibile raccogliere focolare. Anche se alcuni lottano per controllarne il potere, la magia brutale di Sunwell può darti tutto ciò che il tuo cuore desidera. Aggiungilo alla tua collezione e scopri cosa ha in serbo per te Sunwell!

* Limitato a una copia per account. Dopo l’aggiornamento 25.6, “Il Pozzo Solare” ti sarà concesso aprendo il 1° marzo dal mazzo Lich King, non effettuando l’accesso.

Nuove Carte Firme e Pacchetti Firme Gold

A partire dall’aggiornamento 25.0, le mappe potranno avere una nuova qualità decorativa “firma” (come oro o diamanti), con grafica stilizzata che copre l’intera mappa. in La marcia del re di lishTutte le carte signature saranno caratterizzate da uno stile seppia ghiacciato come un cenno ai poteri del Re dei Lich su Frost e Undead. Lo stile artistico delle carte firma di ciascuna collezione corrisponderà allo stile della rispettiva collezione e anche la struttura per le carte firma future potrebbe cambiare di volta in volta. Ciò significa che le carte firma per le future collezioni saranno diverse da queste, in modo da evocare toni e stili diversi.

Le carte di firma non possono essere fatte o deluse; Può essere ottenuto solo da pacchetti di carte o con mezzi speciali. Verranno emesse in totale 18 carte di firma La marcia del re di lishComprese 15 carte leggendarie. Due delle carte Leggendarie saranno disponibili con il Biglietto Taverna e le tre carte non leggendarie potranno essere ottenute gratuitamente tramite un evento al rilascio dell’espansione. Dopo il rilascio di La marcia del re di lishLe altre 13 carte Signature Legendary saranno ottenute da Standard e Class Pack, La marcia del re di lish E i nuovi pacchetti firma d’oro per La marcia del re di lish. I mazzi Gold Signature sono simili ai mazzi Gold esistenti, ma hanno la possibilità di includere carte Signature invece delle sole carte Gold e hai molte più possibilità di contenere una carta leggendaria! *

Con un enorme fascio di piume da La marcia del re di lish Include 2 carte firma leggendarie casuali da La marcia del re di lish E 5 pacchetti Gold Signature da La marcia del re di lish ! I Gold Signature Pack sostituiranno anche i Gold Pack nel negozio in-game per tutte le future espansioni, a partire da La marcia del re di lish.

* Scopri le possibilità e le informazioni complete su Sito editoriale.

Le briachette La marcia del re di lish

enorme pacchetto di La marcia del re di lish Include 80 mazzi di carte La marcia del re di lish5 mazzi di carte d’oro firmate da La marcia del re di lish2 carte firma leggendarie casuali da La marcia del re di lishl’intero mazzo di carte Path of Arthas*, la carta skin eroe cacciatore Lor’themar e la carta Lor’themar.

l’imballaggio di La marcia del re di lish Include 60 mazzi di carte La marcia del re di lish2 carte leggendarie casuali da La marcia del re di lish E la Carta Lorthemar è tornata!

Per la prima volta in assoluto, entrambi i pacchetti pre-acquisto per La marcia del re di lish Sarà anche disponibile Per una settimana dopo il rilascio dell’espansione! Puoi ottenerlo ora per goderti subito la tua nuova carta o riceverla dopo il rilascio dell’espansione, a seconda di quale ti si addice meglio.

Priachter

* The Way of Arthas è un mazzo speciale di 49 carte Death Knight composto da: 3 carte leggendarie, 3 carte epiche (x2), 9 carte rare (x2) e 11 carte comuni (x2), che si combinano con le carte del mazzo base per formare tre mazzi Knight per principianti che puoi utilizzare direttamente nelle partite classificate! Per saperne di più sull’intero percorso di Arthas, consulta l’articolo Tutto su Death Knight.