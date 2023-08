AirTag: Apple avrebbe messo la colla sugli altoparlanti

Apple potrebbe aver reso più sensibile il processo volto a interrompere il segnale acustico sugli AirTag per impedire loro di avvisare della loro presenza.

Su Reddit, uno dei clienti del marchio ha desiderato Esegui una piccola manipolazione che ti consenta di rimuovere l’altoparlante interno. Spiega che vuole utilizzare l’AirTag con la sua bicicletta ed evitare che un potenziale ladro venga avvisato della sua presenza.

La foto di supporto mostra che il pezzo è stato tenuto più saldamente con la colla, rendendo più delicata, o addirittura impossibile in questo caso, la possibilità di estrazione. Non è detto che con un po’ di tatto e pazienza sia ancora possibile, ma sembra più pericoloso.

Una volta lanciati gli AirTag, smontandoli è stato rivelato un sistema audio intelligente ed economico. Ma è anche facile aggirarlo. Puoi trovare facilmente tutorial che spiegano come rimuovere l’altoparlante senza danneggiare la sua etichetta.

Ora che sei in silenzio, puoi ovviamente usare AirTag per evitare di essere scoperto dal delinquente. Ma ci sono altri casi in cui il beacon verrà utilizzato per tracciare qualcuno a sua insaputa. Questo è un caso che Apple potrebbe aver affrontato.

Mercato discutibile per gli AirTag senza altoparlanti

Altri utenti su Reddit affermano di non aver notato alcun cambiamento negli AirTag acquistati di recente. Se questo emendamento sarà dimostrato, dobbiamo ancora conoscerne la storia. Queste persone potrebbero aver acquistato i tag da un inventario precedente.

Gli AirTag non sono più invisibili per Android