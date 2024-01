L'anno 2023 è stato meno mortale rispetto agli anni precedenti in Belgio (infografica)

Il modello belga di sorveglianza della mortalità della Health Foundation (Be-Momo) ha riportato 113.106 decessi per il 2023. I dati sperimentali riflettono infine 110.334 casi registrati, ovvero il 2,5% in meno rispetto alle previsioni.

Questa riduzione della mortalità è stata osservata nella maggior parte dei gruppi di età, ma soprattutto tra quelli di età compresa tra 65 e 84 anni. Di questi Sciensano ha contato 1.434 decessi in meno (-3,0%) del previsto. Anche il tasso di mortalità più basso è più pronunciato tra gli uomini (-3,0%) che tra le donne (-1,5%).

L’ufficio statistico nazionale Statbel, che si basa su una diversa metodologia di calcolo e su dati provvisori, indica una riduzione reale dei decessi del 4,3% tra il 2022 e il 2023. Si tratta di uno sviluppo del -3,3% nella regione di Bruxelles-Capitale, del -4,2% nelle Fiandre e del -4,7% in Vallonia.

A Sciensano, la mortalità in eccesso o in difetto viene riconosciuta quando il numero di decessi registrati supera i limiti superiore o inferiore previsti dal modello Be-Momo. Quest'ultimo è stato determinato sulla base dei dati raccolti negli ultimi cinque anni.

In questo caso, i numeri inferiori alle attese possono essere in parte spiegati dall’”effetto raccolto”, che è definito come la successiva riduzione dei decessi dovuti a morte prematura di persone vulnerabili, durante la pandemia di Covid-19. elevato tasso di mortalità in eccesso negli anni 2020 e 2021 2022 influisce sul calcolo del tasso di mortalità negli anni successivi. Inoltre, i fattori di rischio meteorologici (calore estremo), ambientali (inquinamento atmosferico) e infettivi (pandemia influenzale) erano meno importanti nel 2023, osserva Sinsano.

