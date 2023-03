La straordinaria scoperta di questo osservatorio che potrebbe cambiare le tue abitudini!

Tuttavia, si notano differenze. Pere, mele, patate, pomodori, porri e cavolo bianco sono meno costosi nei negozi specializzati. Per carote e cipolle beneficia della distribuzione di massa.

Il burro e il formaggio fresco di capra costano meno nei negozi biologici, mentre manzo, maiale e altri latticini costano meno nei supermercati e negli ipermercati.

In termini di origine, l’87% della frutta e della verdura nei negozi specializzati proviene dal Belgio, rispetto al 26% nei supermercati. Per le carni bovine e suine è addirittura al 100% di origine belga contro il 20% dei supermercati. Per i prodotti lattiero-caseari, il 92% di origine belga si trova nei negozi specializzati rispetto al 50% nei supermercati.

Anche le reti rappresentative del settore biologico e sfuso si vantano di non utilizzare praticamente imballaggi, in netto contrasto con le pratiche di distribuzione di massa.

Infine, i negozi specializzati “offrono un modello per sostenere l’agricoltura locale e la lavorazione artigianale belga favorendoli sui loro scaffali e distribuendo il margine in modo più equo su tutta la filiera”, accolgono gli autori dell’osservatorio, che sarà rinnovato trimestralmente.