Primo incontro con l’HR-V elettrico

Diretta cugina della cinese e:NP1, la Honda e:Ny1 si unisce ora alla gamma europea del marchio insieme alla Honda e.

Se Honda ha una tabella di marcia che mira alla neutralità del carbonio entro il 2050, il marchio giapponese è attualmente cauto nel suo approccio alla transizione energetica. Mentre i produttori concorrenti stanno accelerando il passo per i veicoli elettrici, Honda, come molti altri produttori giapponesi, sta giocando per guadagnare tempo. Attualmente, solo Honda e offre una soluzione di mobilità a zero emissioni. Ma è ora di cambiare.

Leggi anche

TEST – MG ZS EV: Ricarica e tempi di percorrenza nel nostro test sovralimentato

Beneficiando della partnership con i produttori cinesi Dongfeng e GAC, l’azienda ha sviluppato He: NP1 ed e: NS1 in Cina. Entrambi basati sulla Honda HR-V, ora danno origine alla Honda e:Ny1 (pronunciato “anyone”). Se promettiamo adattamenti tecnici per il mercato europeo, in particolare per quanto riguarda il telaio, è simile ai suoi fratelli.

uguale o quasi uguale

Quindi la Honda e: Ny1 è una versione ravvicinata dell’HR-V disponibile solo con trazione ibrida. Ad eccezione di alcuni dettagli estetici, come la griglia piena, il SUV elettrico sembra due gocce d’acqua per il fratello. Ha anche dimensioni simili, con una lunghezza complessiva appena aumentata di 4,39 m (+ 5 cm), per un passo stabile di 2,61 m. Tuttavia, è più alto di 2 cm a causa della già elevata altezza da terra (19,5 cm), che è stata aumentata per ospitare la batteria interrata.

Nonostante tutto, ciò non impedisce al SUV di vedere anche il pavimento alto all’interno. Almeno ci sembrava appena alto, con le ginocchia che apparivano più alte, e dovevamo saltare da un modello all’altro per avere conferma. Non è ancora molto comodo sul sedile posteriore per due persone ben progettato. Tuttavia, siamo profondamente dispiaciuti per la scomparsa dei Magic Seat, questi sedili notoriamente piacevoli cari a Honda. Sfortunatamente, la modularità ora è basilare. Al posteriore, la riservazione non viene sacrificata (la batteria è sotto la cella abitabile) e il cubo è compreso tra 344 e 361 litri a seconda delle versioni. Il volume del bagagliaio sembra sufficiente, nonostante i valori inferiori rispetto alla concorrenza.

Un interno Honda e: Ny1 più tecnico

Davanti, la base Honda HR-V non è più riconoscibile. Se viene mantenuto il tratto di matita generico, la Honda e: Ny1 si distingue per un nuovo look dello schermo e una console centrale ridisegnata. Il quadro strumenti digitale rimane, ma abbandona il tradizionale cappuccio in schiuma. La console centrale è più semplice e omette la leva del cambio, cari clienti giapponesi, a favore di pulsanti più moderni.

Spicca infine il display centrale touchscreen da 15,1 pollici a bordo. Evoca la Ford Mustang Mach-E per la sua integrazione, riunisce tutte le funzioni principali del veicolo e si basa su un software già noto in Honda. La grafica non è niente di rivoluzionario, così come le funzioni offerte, che sono molto basilari. Ma l’essenziale è lì, attraverso le tre parti.

Leggi anche

Video- Hyundai Kona 2 (2023): Mr. Plus è un SUV ibrido ed elettrico

In basso si trovano i comandi relativi alla climatizzazione e al comfort termico a bordo in generale, mentre al centro troviamo il menù principale che dà accesso a diverse funzioni o informazioni. Infine, la parte superiore è interamente destinata alla navigazione a bordo o alla visualizzazione dello smartphone XXL tramite Android Auto o Apple CarPlay.

Durante questa presentazione non abbiamo avuto modo di sperimentare tutte le funzioni. Tuttavia, abbiamo notato che la Honda e: Ny1 non ha un pianificatore di percorso: un messaggio informa di un’autonomia insufficiente, ma non offre punti di ricarica adeguati. In ogni caso, Honda promette netti miglioramenti per il futuro: la partnership con Sony dovrebbe sicuramente dare i suoi frutti in futuro a bordo di veicoli Honda.

Scheda tecnica nella sezione centrale

Nonostante la sua sorprendente somiglianza con l’HR-V, la Honda e:Ny1 si trova sulla piattaforma Honda e:N Architecture F, che differisce notevolmente dall’ibrido SUV compatto globale di Honda, anch’esso condiviso con la Jazz. È dotato di una trasmissione a catena senza precedenti con una macchina elettrica montata frontalmente alimentata da una batteria sotterranea. Il motore può inviare 204 CV (150 kW) e una coppia massima di 310 Nm. Il peso non è segnalato da questa parte del globo, ma un rapido giro del sito Honda in Cina ci fa prevedere una massa di 1.680 kg.

La batteria, fornita da CATL, pubblicizza una capacità limitata di 68,8 kWh, per 62 kWh di capacità netta. Consente al SUV di raggiungere un’autonomia combinata di 412 km secondo lo standard WLTP. Valore nella fascia alta della classe: e: Ny1 tra 406 km dalla Peugeot e-2008 e 455 km dalla Kia Niro EV.

Sul lato del bagagliaio (presa Combo-CCS nella parte anteriore), il SUV elettrico è in fondo alla confezione. Certo, il caricabatterie AC da 11 kW a bordo è un vantaggio per un rifornimento più rapido nelle stazioni pubbliche (0-100% in 6 ore). Tuttavia, la potenza di ricarica rapida di 78 kW non è la massima. Secondo Honda, questa è una presunta scelta per garantire una buona salute della batteria nel tempo. Tuttavia, la somiglianza tra la MG ZS EV o la Kia Niro EV è sorprendente: le batterie di questi SUV forniti da CATL non consentono loro di ottenere una potenza elevata.

E se è una buona idea essere in standby durante la lettura di questo valore (a volte ci sono buone e cattive sorprese), ciò si traduce comunque in un tempo di inattività pubblicizzato di 45 minuti per passare da 10 all’80% del carico. È tanto, sulla carta, quanto lo è con i due SUV summenzionati: abbiamo registrato rispettivamente un tempo di 41 e 44 minuti. Non abbiamo ancora misurato le prestazioni di ricarica della batteria della nuova piattaforma e-CMP, ma abbiamo cronometrato la Peugeot e-208 (batteria da 46 kWh) a 27 minuti nello stesso esercizio. Pertanto, il Lion SUV sarà in grado di fare rifornimento in meno di 35 minuti.

Il prezzo sarà determinante

Nonostante le sue origini cinesi, Honda e:Ny1 conserva la buona qualità costruttiva dell’ultimo prodotto Honda. Alcune delle plastiche dure, come le coperture per le prese di ricarica, fanno digrignare i denti, ma l’abitacolo non soffre di alcuna critica. L’attrezzatura è aggiornata, così come il display interno con vari schermi digitali. Tuttavia, lamentiamo la modularità che diventa essenziale quando si passa al tutto elettrico, mentre i componenti meccanici ed elettrici occupano ancora tutto lo spazio sotto il cofano e impediscono l’installazione del bagagliaio.

Leggi anche

Test Honda HR-V: abbiamo testato il SUV ibrido per oltre 2.200 chilometri

La Honda e:Ny1 non rivoluziona il segmento B-SUV con la sua modesta scheda tecnica. In termini di autonomia affidabile, è più in fondo alla classifica. I prossimi 490 km della Hyundai Kona Electric sono molto lontani, ma sono proprio davanti alla Peugeot e-2008. Quando si tratta di ricaricare, la Honda e: Ny1 è nella media e le sue prestazioni non sono delle migliori. Ma anche il Kona non sembra promettere risultati migliori qui: nonostante il picco di 103 kW, ci vogliono almeno 41 minuti per passare dal 10 all’80% di carica. Quindi il SUV coreano, riconosciuto come standard, non è migliore.

In breve, tutti questi dati devono essere verificati nel mondo reale non appena diventano disponibili. Pertanto, Honda lancerà il suo nuovo SUV elettrico durante l’estate, con le prime consegne previste all’inizio dell’anno scolastico se non a settembre. Resta da conoscere il listino prezzi che verrà applicato. Ma visti i prezzi più alti dei concorrenti (ad eccezione della MG ZS EV), la Honda e:Ny1 ha margini di manovra se il produttore giapponese non è avido come al solito.