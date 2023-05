Bitcoin 1 maggio – BTC scende del 5%, la festa è finita?

Gli orsi si stanno svegliando? – Il settore delle criptovalute non è una priorità per la Francia, lo abbiamo visto in passato legge sugli influencer. Le informazioni di oggi riguardano la Bulgaria, che è uno dei pochi paesi con BTC. In effetti, il paese ha non meno di 200.000 BTC, il che lo rende Balena Bitcoin. All’inizio della settimana, Bitcoin è sceso di circa $ 28.000, quindi i venditori riprenderanno il controllo?

Questa analisi dei prezzi di Bitcoin ti viene offerta in associazione con CryptoTrader e la sua soluzione di trading algoritmico Finalmente alla portata dei privati.

Il prezzo del bitcoin è sceso del 5% in 24 ore

Bitcoin inizia la settimana in rosso. Infatti il Prezzo Bitcoin Diminuzione del 5% in 24 ore :

Prestazioni di Bitcoin rispetto a coppie diverse Fonte: Ispezione

Nonostante il calo, BTC è in verde da una settimana. Tuttavia, entro un mese, il prezzo di BTC sta diventando rosso. In tre mesi, Bitcoin Sale oltre il 20%. Coppia BTC/ETH Diminuzione dello 0,6% in 24 oreEthereum se montre solido contro questo declino.

Il prezzo del bitcoin si ferma al livello di resistenza settimanale

con bitcoin rallentatore Al livello di resistenza settimanale attorno ad esso $ 30.000. che esso Regione polare Importante per BTC:

Prezzo del bitcoin rispetto al dollaro (1 watt)

Il pregiudizio istituzionale (EMA 9 / EMA 18) lo è in aumentopuò fungere da a Supporto dinamico. per continuare slancio rialzistasarà necessario chiudere al di sopra di quest’ultimo Il picco è a $ 30.950 settimanalmente. È probabile che una chiusura come questa rompa la resistenza settimanale. nel caso rifiutoil prezzo può scendere verso il giorno successivo Scaffale, $ 24.500.

L’RSI non appare divergenza ribassistaed evolvere sopra Linea di tendenza al rialzo. Gli acquirenti hanno le mani sullo slancio.

Il prezzo del bitcoin tornerà presto a $ 27.500?

Nell’unità di tempo di 4 ore, il prezzo di Bitcoin è stato bloccato al linea di tendenza al ribasso. Gli acquirenti devono rispondere rapidamente per evitare a Una nuova ondata di declino :

Prezzo del bitcoin rispetto al dollaro (4 ore)

Se gli acquirenti interagiscono qui e riescono a rompere linea di tendenza al ribassoil prezzo può essere fino a La resistenza è a $ 30.500. D’altra parte, c’è un rischio significativo di scendere di un livello Rack da $ 27.500. Più passaggio $ 28.500gli acquirenti hanno avuto la possibilità di far rivivere slancio rialzista tra 4 ore. Al momento, i rialzisti non ne stanno approfittando.

L’RSI può rimbalzare a un certo livello linea di tendenza al ribasso. Dovremmo vedere di nuovo lo slancio con minimi più alti.

Il prezzo del bitcoin sembra perdere slancio intorno alla resistenza settimanale. Questa è un’area da cogliere per ripristinare il colore su Bitcoin e valute alternative. Nel breve termine, se il prezzo scende pericolosamente sotto i 28.500$, gli acquirenti dovrebbero reagire rapidamente. I rialzisti si sveglieranno e ripristineranno lo slancio rialzista? O la frase “vendi a maggio e vai via” assume il suo pieno significato?

Vuoi autorizzare il trading di alcune delle tue criptovalute? Attraverso Servizio di trading ottimaleCryptoTrader ti consente di moltiplicare i tuoi profitti in modo semplice, diversificato e completamente automatizzato.