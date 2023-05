Baojun Yep, il piccolo SUV elettrico cinese, è stato lanciato con un prezzo di 10.500 euro

Assente alla fiera di Shanghai, Baojun Yep ha raggiunto il mercato cinese. Il piccolo SUV elettrico costa meno del previsto, essendo offerto a partire da € 10.500 (CNY 79.800).

Sebbene la Cina sia ancora un grande mercato automobilistico, il settore delle piccole auto elettriche è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni. Lo specialista di genere SAIC-GM-Wuling intende continuare a trarne vantaggio con i suoi marchi Wuling e Baojun.

La sua gamma si sta espandendo rapidamente e ora include un’offerta senza precedenti sul mercato: un veicolo utilitario elettrico compatto. Baojun Yep è necessariamente visto come una copia di Suzuki Jimny. Il suo stile ne è fortemente ispirato, ma riesce ad essere più compatto con una lunghezza inferiore ai 3,40 metri. D’altra parte, è più ampio, il diminutivo giapponese è originario della famiglia ki.

Baojun sì Suzuki Jimny Lunghezza 3381 mm 3550 mm un’offerta 1685 mm 1645 mm salire 1721 mm 1720 mm passo 2110 mm 2250 mm

Se l’ispirazione è chiara, Yep non è un vero 4×4 come il Jimny. Si basa su un telaio autoportante e non ha pretese di guida fuoristrada. Anche se gli annunci dell’angolo di attacco o di congedo potrebbero suggerirlo. Non c’è la trazione integrale. Riceve un motore da 50 kW / 68 CV ​​e un motore elettrico da 140 Nm nella parte posteriore. Tuttavia, è possibile una versione a trazione integrale.

La batteria LFP fornita da CATL ha una capacità di 28,1 kWh e l’autonomia certificata in Cina è fino a 303 km. sul percorso CLTC, che corrisponde a circa 240 km nel WLTP se il modello arriva in Europa. Il che non è probabile.

Baojun sì energia 50 kW / 68 canali Marito 140 Nm batteria 28,1 kWh – LFP (CATL) indipendenza 303 chilometri (CLTC)

≈ 240 km WLTP velocità massima 100 chilometri all’ora

guerra dei prezzi

Quando sono state pubblicate le prime informazioni su questo modello, il prezzo è stato considerato intorno ai 100.000 yuan (13.200 euro). Sì, finalmente si può accedere da CNY 79.800 (€ 10.500). La guerra dei prezzi ha colpito di nuovo in Cina. A questo prezzo la dotazione di serie comprende, ad esempio, due sedili anteriori regolabili elettricamente, due schermi da 10,25 pollici, servizi connessi 4G, climatizzatore con filtrazione PM 2,5 e fari a LED.

La versione alta al prezzo di CNY 89.800 (€ 11.850) aggiunge sostanzialmente aiuti alla guida più avanzati prodotti in collaborazione con DJI, tra cui la guida semi-autonoma di livello 2 o l’assistenza al parcheggio con funzione di memoria. Ne fa parte anche il famoso Car-Watch sul retro. Questo display sul portellone (con apertura laterale) visualizza simboli e messaggi personalizzati.

Lo stelo è piccolo, ma Yep raddoppia in cambio di consigli pratici. Oltre alle molteplici scatole portaoggetti, notiamo la barra sul cruscotto che consente di appendere diversi accessori, o anche un contenitore refrigerato sotto il cofano anteriore…

Data l’accoglienza estremamente positiva ricevuta dall’auto, nei prossimi mesi dovremmo vedere offerte simili provenienti da altri produttori cinesi.