Biglietto sicuro Covid a nome di Adolf Hitler, convalidato dall’app Covidscan: come si spiega?

Negli ultimi giorni sono circolati online i biglietti Covid Safe per Adolf Hitler, Topolino e persino SpongeBob SquarePants. A prima vista, questo è solo uno scherzo per un utente di Internet. Ma quando si utilizza l’app ufficiale di CovidScan, la risposta è chiara: l’accesso all’evento è stato concesso! Questi biglietti Covid Safe sono quindi validi in tutta Europa. perché ? Molte teorie appaiono su Internet.

Un criminale informatico vuole dimostrare di poter generare CST a pagamento? La prima ipotesi è la possibilità che un cybercriminale voglia dimostrare la sua capacità di produrre a pagamento Covid Safe Ticket. L’internauta avrà a sua disposizione il sistema che genera codici QR sani. Suggeriva, su un forum di hacker, di vendere i suoi codici QR assegnandoli agli acquirenti. Sarà un nuovo passo nella truffa Covid Safe Ticket come Diversi giorni fa, la vendita di permessi falsi è diventata virale con noi.

Chiavi del computer utilizzate per creare codici QR trapelati? Su Github, una piattaforma per sviluppatori IT, i forum stanno correndo. Alcuni credono che il Covid Safe Ticket di Hitler dimostri che un database contenente chiavi private è stato violato. Ciò influirà sull’intera strategia del passaporto vaccinale dell’UE. Per altri netizen, due utenti del forum avrebbero potuto sfidarsi a creare questi certificati falsi, il che spiega il fatto che due CST commerciano per conto di Hitler. Non ci sono prove a sostegno di queste affermazioni. Secondo Alex Legay, professore alla UCLouvain ed esperto di cybercrime, il ricercatore ha fatto una presentazione. “Dimostra che anche ripristinando l’elenco delle chiavi del codice QR rotte, non sarà possibile riattivarle. Le chiavi associate ai codici QR attivi sono quasi impossibili da rubare, sono molto sicure e non siamo a conoscenza di eventuali furti.“ READ La Polonia è stata multata di 1 milione di euro al giorno

Questa professione medica produrrà biglietti Covid Safe? Ovviamente è impossibile immunizzare Adolf Hitler, Topolino o SpongeBob. Tuttavia, solo gli operatori sanitari sono in grado di creare certificati autentici che non corrispondono ad alcuna vaccinazione. Hanno accesso al Sistema Informativo Vaccino Covid. Emerge poi un’altra ipotesi: un membro della professione medica può generare questi codici QR? I medici che presentano permessi falsi corrono il rischio di essere squalificati dal Sindacato dei Medici. I contraffattori possono anche essere al di fuori della professione medica, ma utilizzare token di accesso al sistema di generazione del codice QR di un fornitore. Alcuni programmatori su Github sembrano credere in questa teoria. Il malware potrebbe essere stato installato sui computer delle persone autorizzate ad accedere allo strumento. Pertanto, i criminali informatici possono emettere certificati falsi.

Biglietto attuale Covid Safe rubato Emerge una quarta ipotesi, molto probabilmente secondo Axel Legay, specialista in cybercrime. Preferibilmente casi di furto di codici QR già emessi. Lo specialista spiega:Questa è una copia del tuo vero biglietto Covid Safe con cui ti abbiamo consegnato l’identità di qualcun altro, o anche di personaggi scomparsi o fittizi“. Come in Francia, dove sui social sono trapelati i certificati di vaccinazione di Emmanuel Macron e Jean Castex. Secondo Axel Legay, creare un falso biglietto sicuro per il Covid sarebbe in realtà abbastanza semplice. “Ci sono persone che hanno messo il loro codice QR su Internet, hanno rubato i loro telefoni,… Ci sono un certo numero di codici QR disponibili. Una volta che ce l’hai, inventare un falso e modificare le informazioni private non è troppo complicato.“ READ I criminali possono riprodurre la voce del loro datore di lavoro e rubare 35 milioni di dollari Il che spiega anche perché il Covid Safe Ticket di Hitler è valido secondo l’app CovidScan.

Tuttavia, per poter entrare in un bar o in una sala, convalidare il Covid Safe Ticket tramite l’app CovidScan è solo il primo passo. In linea di principio, l’identità deve poi essere verificata da un documento ufficiale. Per qualcuno che ha l’idea per questo spettacolo CST, sarebbe difficile dimostrare che sia stato davvero Hitler, SpongeBob o Topolino. Da leggere anche: Il Covid Safe Ticket è stato davvero controllato all’Hotel Horeca di Bruxelles? abbiamo fatto la prova…