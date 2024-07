Cosa ricordare del discorso di Macron

Aspettavamo che prendesse finalmente la parola e dalla capitale americana il presidente francese ha rotto il silenzio. Ma non ha parlato del suo messaggio ai francesi né della discussione sul prossimo governo. Emmanuel Macron ha riaffermato gli impegni della Francia nei confronti dell’Ucraina nei confronti dei suoi partner NATO.

Supporto militare ed economico

Ha sottolineato che il sostegno francese, che include significativi aiuti militari ed economici, ha svolto un ruolo vitale nell’aiutare l’Ucraina a resistere alla Russia. Macron ha sottolineato che la Francia continuerà questo sostegno finché necessario, sottolineando l’importanza delle decisioni prese a Washington per rafforzare questo impegno a lungo termine e rafforzare l’adesione dell’Ucraina alla NATO.

Emmanuel Macron ha anche criticato il primo ministro ungherese Viktor Orban per le sue visite in Russia e Cina, affermando che “non aveva un mandato” da parte dell’Unione Europea e aveva comunicato solo con l’Ungheria. Ha aggiunto: “È una sua scelta. Lo ha fatto sovranamente, ma con le sue visite non ci ha obbligato in alcun modo perché non ci ha informato in alcun modo in anticipo e non ha ottenuto alcuna autorizzazione”.

” bel tentativo “

Alla domanda sui passi falsi del suo omologo americano, Emmanuel Macron si è mostrato molto benevolo. “Siamo tutti lapsus”, ha detto.

I nostri colleghi di Le Monde e LCI hanno provato e chiesto al Presidente di commentare l’attuale crisi politica in Francia. Emmanuel Macron ha detto loro, con gentilezza ma fermezza, che si trattava di un buon tentativo, ma che non avrebbe risposto alle domande di politica interna provenienti dall’estero. Così è stato deciso.