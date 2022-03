Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Le sindrome d’épuisement professionale ou burnout se manifeste généralement par une exténation générale, physique, psychique ed emotionnelle due au trop-plein de travail o à d’autres facteurs professionnels. Dans un contexte de pandémie ou certes professions onté sur-sollicitées les épuisements des travailleurs et travailleuses sont nombreux.

À l’université de Yale, la neuroscientifique Amy Arnsten Etudie les effetti du burnout sur le cerveau. Alla CNN elle afferma que «ce genere di conoscenza e prospettive peut permettre de briser le cercle vicieux de la culpabilité ressentie quand on remarque qu’on est plus irritable, agressif, moins motivé, moins optimiste».

Après un burnout, l’un des effets les plus prégnants dont parle la neuroscientifique est la diminution de la matière grise du cortex préfrontal qui sert normalment à «agir de manière appropriée, [..] à prendre des décisions complexes et à être capaci de raisonner de manière synthétique et réfléchie. En endmmageant cette zone du cerveau, le burnout peut mener à des problèmes d’attention et de mémoire, rendant plus difficile l’apprentissage de nouvelles tâches. Ce n’est pas très étonnant car la science connaissait déjà les effets du stress chronique sur le cerveau .

Le burnout pourrait aussi accroître la taille de l’amigdale, une partie du cerveau responsable de la réponse «combat-fuite»«c’est la double peine, esplicito Armsten, le cortex préfrontal est plus faible, plus primitif et les circuits responsables des réponses émotionnelles comme la peur sont renforcés. Cela peut donc créer une augmentation de la paranoïa.

La buona novella? Le chemin inverse est possibile. Plusieurs études abondent en ce sens. le terapie comportamentali e cognitive (o TCC) pourraient helper à retrouver son cerveau d’avant le burnout.