Aggiornamento di settore: Sanità – 6 dicembre 2023 alle 20:02

Sera Prognostics, Inc. è un’azienda di diagnostica sanitaria femminile focalizzata sull’utilizzo della sua piattaforma proprietaria di proteomica e bioinformatica per scoprire, sviluppare e commercializzare test di biomarcatori di impatto clinico, con un focus iniziale sul miglioramento degli esiti della gravidanza. L’azienda ha costruito una piattaforma di proteomica e bioinformatica per caratterizzare la biologia della gravidanza e scoprire e convalidare i biomarcatori proteici chiave presenti nel sangue che sono predittori accurati dei cambiamenti dinamici che si verificano durante la gravidanza. Il prodotto commerciale dell’azienda, il test PreTRM, è un test sui biomarcatori del sangue in grado di prevedere con precisione il rischio di parto pretermine. Il test PreTRM è un esame del sangue non invasivo eseguito su una donna incinta che trasporta un solo feto durante la 18a o 20a settimana di gravidanza. Il suo insieme di biomarcatori di gravidanza comprende la preeclampsia, il tempo molecolare al parto, il diabete gestazionale, la restrizione della crescita fetale, la natimortalità e la depressione postpartum.