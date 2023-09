La misteriosa “lingua fredda” nelle acque del Pacifico rimane inspiegabile

Anche questo ti interesserà [EN VIDÉO] Aumento allarmante della temperatura dell’oceano Nel 2020, gli oceani hanno assorbito l’equivalente di 20 sestilioni di joule. Non dal 1955…

Nel giro di 30 anni, questa regione dell’Oceano Pacifico ha perso 0,5 gradi Celsius, una diminuzione che gli specialisti considerano molto significativa. L’Oceano Pacifico è il più grande di tutti e non sono ancora conosciuti tutti i meccanismi che ne regolano il funzionamento. Ma nel contesto degli oceani estremamente riscaldati, questo continuo declino solleva interrogativi. Non si tratta di un cambiamento isolato e temporaneo, ma piuttosto di una tendenza che si conferma ogni anno sempre più da diversi decenni. Questo è sorprendente AnomalieAnomalie Il clima è conosciuto come la “lingua fredda del Pacifico” e si estende per migliaia di chilometri.

La lingua fredda influenza il tempo in diversi continenti

Ciò che può sembrare banale è in realtà un fenomeno che ha importanti implicazioni: l’on Bollettino meteorologicoBollettino meteorologico Innanzitutto, ma anche lo sviluppo atteso climaclima. Alcuni importanti istituti sul clima, Come l’Università del Colorado Boulderin modo che venga considerato La più grande domanda senza risposta nella scienza del clima ». Ricordiamo che il fenomeno Enso, caratterizzato da La Niña e… RagazzoRagazzo Che dura da uno a tre anni, influenza direttamente il tempo in diversi continenti. La lingua fredda del Pacifico si trova in una posizione diversa, ma il suo potere sui modelli meteorologici può essere altrettanto forte. Se il raffreddamento dell’acqua vicino all’equatore continua nel tempo, per diversi decenni, ciò avrà conseguenze sul clima della California (che è più secca), poiché non c’è cadentecadente Nel Corno d’Africa, o sugli incendi in Australia, o anche durante i monsoni in India, proprio come accade con il freddo fenomeno La Niña (avvenuto dal 2019 al 2022, prima del ritorno di El Niño nel 2023).

Inoltre, l’influenza della temperatura dell’Oceano Pacifico ha un impatto sulla temperatura media globale del pianeta: questo misterioso fenomeno freddo potrebbe quindi mitigare in parte l’aumento delle temperature legate al clima. Il riscaldamento globaleIl riscaldamento globaleCome è avvenuto negli ultimi anni con il fenomeno La Niña. UN collettivocollettivo Dall’aria fredda in mezzo al caldo oceano si crea concentrazioneconcentrazione E da qui convezioneconvezionee quindi altro ancora nuvolenuvole. Più nuvole, più raggi UVUV vengono reindirizzati aAtmosferaAtmosferaPerché non possono penetrare. Questo scenario porta inevitabilmente a meno di CaloreCalore. Questo fenomeno della “lingua fredda” non viene attualmente preso in considerazione nei calcoli dei modelli di previsione climatica, perché è completamente frainteso.

Man mano che il riscaldamento peggiora, quest’area diventa più fredda

Quindi cosa potrebbe causare questo raffreddamento continuo nel mezzo di un oceano caldo? IL Scienziati del climaScienziati del clima Sono state avanzate diverse ipotesi, senza certezza:

Le fluttuazioni naturali sono collegate Slot Slot Che porta l’acqua fredda dalle profondità delle regioni settentrionali, portandola in superficie. È automaticofluttuazione Che può quindi continuare, oppure interrompersi all’improvviso. Ciò potrebbe essere del tutto naturale o potrebbe essere interrotto dal cambiamento climatico;

Che porta l’acqua fredda dalle profondità delle regioni settentrionali, portandola in superficie. È automaticofluttuazione Che può quindi continuare, oppure interrompersi all’improvviso. Ciò potrebbe essere del tutto naturale o potrebbe essere interrotto dal cambiamento climatico; Una conseguenza inaspettata del riscaldamento globale: lo scioglimento dei ghiacci in Antartide porterebbe a… un movimento un movimento Aria fredda verso l’equatore. È un’ipotesi supportata dal fatto che anche alcune regioni dell’Oceano Antartico, vicine all’Antartide, contengono sacche di acqua fredda.

Tuttavia, negli ultimi 30 anni, man mano che il clima si è riscaldato, questa “lingua del Pacifico” è diventata più fredda, e probabilmente non è una coincidenza. Tuttavia, poiché la sua origine non è ancora nota, è impossibile prevederne lo sviluppo.