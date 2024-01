Bellingham in testa, Mbappe dietro e Doku supera quota 100 milioni: ecco i giocatori più costosi sul mercato

Nella sua nuova newsletter settimanale, l'Osservatorio Calcio CIES ha raccolto i 100 giocatori più costosi sul mercato, in questo periodo di apertura del mercato invernale.

Nella rosa dei Red Devils ce ne sono attualmente solo due con un valore di mercato superiore ai 70 milioni di euro. Si tratta di Jeremy Doku (100,3 milioni) e Luis Obinda (84,5 milioni).

In cima alla classifica troviamo Jude Bellingham (Real Madrid) con un valore di 267,5 milioni di euro. Si piazza al primo posto davanti al norvegese Erling Haaland (Manchester City) e ai colleghi brasiliani del Real Vinicius Junior e Rodrigo Goes. Bukayo Saka ha completato i primi cinque. Kylian Mbappé, il cui contratto con il Parigi scadrà a breve, si è classificato 27esimo, il suo valore è stimato in 107 milioni di euro, più della metà del valore di ogni giocatore tra i primi cinque.

Nelle altre classifiche dei Big Five d'Europa, Jamal Musiala (Bayern Monaco) è il giocatore più costoso del campionato tedesco, Hvicha Kvaratskhelia (Napoli) è il giocatore più costoso del campionato italiano e Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) è la Lega francese.

I 100 giocatori più costosi nel mercato invernale 2024 ©CIES

La classifica dell'Osservatorio Calcio CIES, basata su oltre 6.000 transazioni pagate, permette di stimare il valore di mercato dei giocatori. Per fare questo, hanno preso in considerazione le prestazioni del giocatore, l'età e anche la durata del suo contratto. A volte, grazie a questo criterio, alcuni giocatori hanno un valore di mercato che può sembrare sorprendente, come Kylian Mbappe. Le loro stime non tengono conto delle condizioni di partenza ma indicano i diritti di trasferimento al 100%, compresi i bonus.