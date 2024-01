Ultimi trasferimenti e voci di mercato 04/01: Leko – Emond – Theat – Avenatti – Emond – Bakayoko – Kalinic – Popovic

Tutte le voci sul trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Prima dai un'occhiata qui! Leko – Emond – Theat – Avenatti – Emond – Bakayoko – Kalinic – Popovic

UFFICIALE: Renaud Emond ha trovato un nuovo club dopo aver lasciato lo Standard

Giovedì la Renault Emond ha rescisso il suo contratto con lo Standard de Liège. L'attaccante ha la libertà di partecipare dove vuole e ha trovato subito una nuova sfida. (Per saperne di più)

Questo Red Devil ha preso una grande decisione riguardo al suo futuro

Yohan Bakayoko è una delle stelle dell'Eredivisie in questa stagione. A soli 20 anni è diventato un giocatore molto importante per il PSV Eindhoven e i Red Devils. (Per saperne di più)

Prossimamente per questo ex attaccante dello Standard?

Felipe Avenatti (30 anni) sarà sul punto di lasciare il KV Kortrijk. L'attaccante uruguaiano teme il ritorno in patria. (Per saperne di più)

Un futuro lontano dal Milan per Charles de Quetalier?

Charles de Kittilari è tornato in pista. Dopo una stagione molto complicata al Milan, il giovane attaccante belga ha realizzato prestazioni interessanti con l'Atalanta Bergamo. (Per saperne di più)

Arthur Thiat sarà preoccupato di andarsene?

Arthur Theate è una pedina fondamentale dello Stade Rennais. La prestazione del difensore centrale belga ha attirato molta attenzione. (Per saperne di più)

📷 Trasferimento imminente per Tajon Buchanan

Tajon Buchanan diventerà presto un giocatore dell'Inter. L'ala del Club Brugge vedrà presto il suo trasferimento ufficiale. (Per saperne di più)