Sulla strada per la Coppa del Mondo, i belgi incontreranno Katz stato unito (Gli americani si qualificano già come detentori del titolo) Russia e Porto Rico . Ecco il risultato della lotteria, Si è svolto questo martedì, nella città svizzera di Mais, presso la sede della Federazione Internazionale di Basket.

Un gruppo forte, ma la qualificazione è alla portata dei gatti, visto che si sono qualificati i primi tre del girone. Quindi è un’edizione soddisfacente Pierre Cornea, assistente addestratore per gatti belgi:Abbiamo nel nostro gruppo Porto Rico (ndlr 17 nel mondo) L’abbiamo sempre battuto. Per qualificarci dobbiamo lasciare indietro una squadra, quindi il nostro obiettivo sarà finire contro Porto Rico”.

Quindi assicurarsi un terzo posto nel girone sarà fondamentale: “Abbiamo pareggiato la migliore squadra nell’urna 1 con gli Stati Uniti e secondo me la migliore squadra nell’urna 3, la Russia. Sono grandi nazioni, un grande pareggio, ma abbiamo tutte le possibilità di vincere. Per qualificarci”, disse Pierre Cornea.

Anche se la Russia (12° al mondo) sta guadagnando slancio, il Belgio (sesto al mondo) ha tutte le carte in regola per affrontare il blocco russo: “Queste sono partite a portata di mano. Abbiamo un posto dove giocare e dobbiamo essere in grado di per gestirlo.” Calmo assistente addestratore di gatti.

Quindi questo torneo di qualificazione si terrà A Washington, 10-13 febbraio 2022 Lunga passeggiata per gatti: “E’ vero che questo è il piccolo inconveniente. Il viaggio. Sarà un vantaggio per Porto Rico ma d’altra parte suoneremo nella tana di Emma Mesman e all’improvviso ci salveremo il pubblico”. Emma Messman l’ha già fatto Ha indossato la maglia dei Washington Mystics per sette stagioni tra il 2013 e il 2020 (con una lacuna nel 2018). L’icona belga DC di 28 anni ha persino vinto il titolo WNBA nel 2019 dopo essere stata votata MVP delle finali.