Pochettino al Manchester United? L’argentino smentisce il rumor!

“Vi dico tutti, il mio contratto è fino al 2023. Sono molto felice al PSG, è un dato di fatto”, ha detto l’argentino ai giornalisti.

Alla vigilia dello shock del Gruppo A di Champions League al Manchester City, l’altra squadra della città inglese ha occupato gran parte della conferenza stampa. Giornali francesi e britannici hanno riportato nei giorni scorsi che “Phuket” è interessato al Manchester United alla ricerca di un allenatore dopo l’esonero di Ole Gunnar Solskjaer, domenica scorsa.

Pochettino, che conosce bene la Premier League per la sua formazione a Southampton e Tottenham, si atterrà al dossier ricercato dalla dirigenza del Mancon.

“Non sono un bambino. Ho passato tutta la vita a giocare a calcio. Mi alleno da più di dodici anni. Ci sono voci nella nostra società. Capisco benissimo cosa sta succedendo. A volte in modo positivo, a volte in un modo negativo L’attuale tecnico parigino ha insistito: “Non mi permetto di distrarmi. Le voci ci sono, bisogna conviverci”. Ha detto ancora: “Non posso parlarne (voci, ndr) per rispetto di un altro club e club. Il mio problema non è quello che succede in questo club. Devo restare concentrato sul PSG”.

Pochettino si è ripreso anche dopo i commenti fatti su Sir Alex Ferguson, storico allenatore del Manchester United dal 1986 al 2013. “Non sbaglierei. Quello che ho potuto dire in passato, quando ero all’Espanyol Barcellona , era che il mio sogno era incontrare Ferguson, se dico che ora può essere frainteso e preso fuori contesto. Sono molto felice al Paris Saint-Germain. Ero un giocatore qui, amo il club e i suoi tifosi. Ottimo momento per essere qui”, ha risposto l’argentino.