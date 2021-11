Alex Dousset non supera i 534 metri del record di orologi di Victor Campinaarts

Victor Campinaarts Rimane il detentore del record per l’ora! Mentre prima si rincorreva il record belga (55.089 km) Alex Dowset, Il britannico ha dovuto ammettere la sua sconfitta mercoledì sera sul circuito del Bisentario di Aguascalientes. A 34 anni, Dowsett (54.555) ha già fallito a una distanza di 534 metri dal record di Campinarts.

Un risultato prevedibile visto l’andamento del cronometro visto che Dowsett non è mai sembrato in grado di rubare il record di Campenaerts. In due terzi della gara, era già sei secondi indietro rispetto al “tempo” belga. Il ritardo ha continuato ad aumentare durante gli ultimi giri della pista.

Da leggere anche : Campenaerts, Merckx, Bracke, Van den Eynde: i belgi che detengono il record dell’orologio

Quindi una piccola delusione per Dusit che ha messo i piatti piccoli nei piatti grandi per cercare di sloggiare il belga. Ricorda, Dowsett è tutt’altro che sconosciuto poiché è stato il detentore del record per un mese a maggio 2015. Ha corso 52,937 km il 2 maggio 2015 a Manchester, davanti al suo connazionale Bradley Wiggins Cioè 54.526 km dopo 36 giorni e Campinarts Non mettere subito d’accordo tutti.

DAUCET Quindi può ancora essere consolato poiché ha battuto il suo record precedente. Un po’ di consolazione per il simpatico pilota inglese che mercoledì sera puntava senza altro.