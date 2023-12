Belgi all’estero: Arthur Thiat lascia infortunato il Rennes, perde Axel Witsel contro l’Atletico del Barcellona

Arthur Thiati è stato costretto a cedere il suo posto al 40′ di gioco durante la sconfitta della sua squadra contro il Rennes a Marsiglia, domenica nella 14a giornata del campionato francese.

Il giovane Red Devil, 23 anni, è stato dimesso ferito, e la ferita era evidente alla gamba sinistra.

Il Marsiglia vince grazie ad un calcio di rigore eseguito da Aubameyang all’ottavo minuto. Christopher Waugh è stato espulso allo scadere dell’ora per il Rennes prima del secondo gol del Marsiglia di Onahi (65′).

Le due squadre hanno pareggiato a livello effettivo al 67 ‘dopo che Ndiaye è stato mandato negli spogliatoi del Marsiglia. Nel Marsiglia, ancora una volta, Naoum Mayuka Tika è rimasto in panchina.

Tuttavia, nulla cambierà, visto che il Marsiglia ha vinto 2-0 sul Rennes, che rimane al 12esimo posto a metà classifica del campionato francese.

In Spagna, l’Atletico Madrid non è riuscito a sorprendere il Barcellona in casa. Il Barcellona ha vinto 1-0 con un gol al 28′ segnato dal portoghese Joao Felix, in prestito questa stagione dall’Atletico al Barcellona.

Axel Witsel ha giocato l’intera partita con il Real Madrid e ha ricevuto un cartellino giallo al 34′.

Nella classifica del campionato spagnolo, il Barcellona, ​​che è al terzo posto con 34 punti, è davanti all’Atletico, che è al quarto posto con 31 punti, ma ha una partita in meno.