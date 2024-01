Una partenza che sta diventando sempre più evidente per Debast

All'età di 20 anni, Zino Debast ha giocato non meno di settantasei partite con lo Sporting Anderlecht. Niente male per uno che può già disputare le sue ultime gare con i colori del numero 35.

Il direttore sportivo dello Sporting Anderlecht Jasper Friedberg ha dichiarato: Undici sport Che il Diavolo Rosso potrebbe lasciare il Lotto Park la prossima estate. Il danese però non ha intenzione di vendere il nativo di Hull. Di conseguenza, possiamo immaginare che i cittadini di Bruxelles punteranno a una somma a sette cifre per accettare di lasciare andare il loro difensore centrale. Lo scorso luglio e agosto, molti media belgi e stranieri hanno scritto nelle loro colonne che il secondo classificato del campionato belga chiedeva quindici milioni di euro per Zino Debast. I numeri però potrebbero essere rivisti al ribasso visto che il suo contratto scade a giugno 2025. “Forse saremo più disponibili a vendere quest'estate se verrà offerto il prezzo giusto, cosa che non è accaduta l'estate scorsa”.

Trasferimento di mercato

Tuttavia, la partecipazione al prossimo Euro, valutato a tredici milioni di euro, potrebbe consentire a Zino Debast di alzare la sua valutazione. Per questo serviranno due cose: una prestazione XXL e una prestazione degna di nota per il Belgio. Ovviamente qualificarsi per gli ottavi di finale sarebbe davvero bello, ma serve sicuramente di più per aumentare il suo valore. Nella fase a gironi Domenico Tedesco e compagni affronteranno Romania, Slovacchia e una squadra che dovrà superare le qualificazioni per convalidare il biglietto per l'Europeo.

