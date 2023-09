Perché è necessario aggiornare Google Chrome all’ultima versione?

L’ultimo aggiornamento di Chrome a Chrome 116 risolve solo un difetto… ma è grosso!

Annunciato: Chrome aumenterà la frequenza degli aggiornamenti per correggere tutte le falle di sicurezza che potrebbero essere utilizzate dagli hacker. Questo è il caso ad esempio dell’aggiornamento 116.0.5845.140 (116.0.5845.140 su alcuni dispositivi o 116.0.5845.163 su Android).

Questa è una patch molto semplice in quanto risolve solo una vulnerabilità. Inoltre, non sembra che sia stato utilizzato dagli hacker. Ma è meglio non dare loro il tempo di iniziare ad aggiornare il browser!

Per essere più precisi, la falla in questione riguarda MediaStream, l’interfaccia che supporta lo streaming audio e video su Chrome.

Per aggiornare, o assicurarti che sia già stato eseguito, puoi andare su Impostazioni di Chrome (dai tre punti in alto a destra nella finestra se utilizzi un computer) e fare clic su Informazioni su Google Chrome. A volte potrebbe anche essere necessario riavviare Chrome.

