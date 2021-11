Avventurieri di Koh Lanta minacciati di morte dopo aver tradito Tehiora, la produzione torna

È una storia di cui sentiremo parlare per molto tempo a venire. amanti la scorsa settimana Koh Lanta Hanno appreso che Tehiora, uno dei loro avventurieri preferiti, era stato ingannato due volte quando aveva chiesto del cibo ai pescatori polinesiani.

Esclusi dall’avventura ma molto apprezzati, i netizen si sono affrettati a perdonare Teheiura. Ma questi sono altri candidati per la versione All Stars di Koh Lanta che ha ricevuto critiche e persino minacce. Sui social, infatti, circolano speculazioni su chi avrebbe beneficiato dei tradimenti di Tehiora e soprattutto chi dovrebbe criticarlo nella produzione.

L’ALP ha detto martedì sera in una breve dichiarazione denunciando che molti degli avventurieri “continuano a ricevere insulti e minacce di morte” per una settimana. “Nessun avventuriero ha denunciato Tehiora per aver ricevuto cibo nel campo. Tehiura ha ammesso da solo il suo momento di smarrimento”, ricorda la produzione, che incoraggia anche i candidati coinvolti a sporgere denuncia. “Koh Lanta È un gioco! Nessun evento legato a questo gioco conferisce il diritto di inviare insulti, minacce e messaggi di odio”.