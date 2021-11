‘Distretto Z’ torna ad un altro nome: Denis Brogniart spiega le ragioni di questo cambiamento

Zombies riprenderà il servizio su TF1. Un anno dopo la messa in onda della prima stagione di Z. quartiere Nonostante il suo pubblico insoddisfacente, il programma prodotto da Arthur e presentato da Denis Bruniart tornerà, dal 4 dicembre, su Channel One francese. Parteciperanno venticinque persone. Tra questi ci sono Christophe Bojran, Brahim Zibat, Ryan Bensetti, Black M, Laurent Maestreet, Clemence Castel, Chris Marquez, Christophe Licata o anche il belga Virginie Hawk.

Una seconda stagione più “muscolare”

Con sorpresa di tutti, il game show torna sullo schermo con un nuovo nome. non dire più niente Z. quartiere osso Z-Zone: ricaricata. Un cambiamento spiegato da Dennis Brugniart. “Questa seconda stagione si chiama Ricaricato (“Rechargé” in francese), perché il concetto lo ha già sollevatol’ospite promette Koh Lanta. Se gli spettatori pensassero che fosse troppo carino il primo anno, sarebbero sorpresi. La prima stagione era una versione leggera. La vera versione di Z. quartiereMuscolare, quest’anno. Fin dall’inizio, non appena aprirai le porte, gli zombi saranno lì… ma non per compensare. Saranno lì per bloccare le celebrità, per trattenerle.“

Viene quindi attivato il livello superiore in questa seconda stagione in cui scomparirà il famoso nascondiglio dove i partecipanti possono rifugiarsi. “Ora i personaggi sono sempre insieme. Passano la notte insieme nella Zona Z. Rimuovere la cache significa cambiare gioco. Non tutti i candidati saranno presenti come spettatori, durante la prova, se un candidato viene ucciso, un altro deve prendere il loro posto. Un candidato che era spettatore all’inizio dell’evento può diventare rapidamente un rappresentante dell’evento, perché quest’anno verranno rubate molte vite”. L’emittente che stuzzica la curiosità dei fan dello spettacolo fa seguito a queste poche scoperte.