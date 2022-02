ils ont déjà le sexe et le nom du bébé! (foto)

Ce vendredi, sur les réseaux sociaux, les équipes de l’émission « 50 minutes inside » ont publié le teaser d’un reportage consacré à l’ex-Star Académien Jean-Pascal Lacoste et sa compagne, Delphine Tellier (la demi-sœur de Miss France 2002, Sylvie Tellier). Nous apprenions alors que les tourtereaux attendaient un enfant !

Ce samedi, Jean-Pascal et Delphine ont bien officialisé la nouvelle, sur leurs réseaux sociaux. En légende d’une photo de Jipé et sa chérie tenant les images de l’échographie, on peut lire: «Annonce officielle. Nous avons gardé ce secret un long moment, mais aujourd’hui il est temps de partager notre bonheur avec vous ! Surtout qu’à presque 5 mois, il devient difficile de vous cacher mon ventre. Comme vous avez pu le découvrir sur l’Instagram de @50inside, notre famille recomposée s’agrandit ! Désormais, nous ne serons plus 4 mais 5, pour notre plus grand bonheur. » Et c’est dans le reportage de « 50 minutes inside » qu’on an appris que le couple attendait… une petite fille ! Celle-ci devrait se prénommer Ainhoa, en référence au nom d’un village basque (Jean-Pascal est originaire de cette région).

Notons que Jean-Pascal est déjà papa de deux enfants, Kylie et Marevick, rispettivi nés en 2008 et 2012, d’une précédente union avec une Américaine prénommée Jennifer. Jipé form aujourd’hui une famille recomposée avec Delphine, qui n’a encore jamais été maman. Si l’arrivée du bébé est prevue à la fin du printemps, les deux amoureux envisagent égallement de se marier. L’appuntamento è fissato per il 25 giugno 2022, più tardi per la causa dell’accouchement qui pourrait avoir lieu quasiment le même jour.