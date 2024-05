Aviazione: la psicosi arriva dopo diversi atterraggi di emergenza a causa delle turbolenze. Come rassicurano i viaggiatori le aziende?

Negli ultimi mesi i viaggi in aereo sono diventati fonte di stress per molti viaggiatori. Inizialmente si è verificata questa ondata di incidenti piuttosto gravi sugli aerei Boeing: pedali del timone intasati, perdita di uno pneumatico al decollo, perdita di una parte metallica della fusoliera, falsi indicatori della velocità del vento, tra gli altri.

La settimana scorsa, un volo della Singapore Airlines da Londra a Bangkok si è trasformato in un incubo per 211 passeggeri. Martedì l’aereo, un Boeing 777-300 ER, ha incontrato una grave turbolenza, costringendo il pilota a effettuare un atterraggio di emergenza a Bangkok. Purtroppo una persona è rimasta uccisa e almeno altre trenta sono rimaste ferite. “Possiamo confermare che ci sono feriti e un decesso a bordo del Boeing 777-300ER. A bordo c’erano 211 passeggeri e 18 membri dell’equipaggioLo ha annunciato la compagnia aerea sui suoi social network.

Domenica un altro volo è stato colpito da una turbolenza, questa volta provocando il ferimento di 12 persone. L’aereo, un Boeing 787-9 Dreamliner, è riuscito ad atterrare a Dublino, dove le persone a bordo sono state curate dai servizi di emergenza.

Se non menzioniamo alcun problema tecnico in questi due incidenti, allora tutti gli eventi degli ultimi mesi sono sufficienti per spaventarci. Tanto più che i disturbi sembrano aumentare sempre di più, secondo uno studio condotto da scienziati inglesi. “I ricercatori inglesi hanno così scoperto che in un punto intermedio dell’Oceano Atlantico settentrionale – su una delle rotte aeree più trafficate del mondo – la durata annuale totale delle “gravi turbolenze” è aumentata del 55% tra il 1979 e il 2020. Ancora più preoccupante, secondo gli autori, questo aumento non è legato agli effetti del cambiamento climatico e dovrebbe quindi continuare ad aumentare nei prossimi anni.“, sottolineano i nostri colleghi di La Libre Belgique.

“Le compagnie aeree dovranno iniziare a pensare a come gestire l’aumento dei disagi“Perché costa all’industria tra i 150 e i 500 milioni di dollari all’anno, solo negli Stati Uniti”, spiega Mark Prosser, uno dei ricercatori.

Per quanto riguarda le compagnie aeree, stiamo giocando la carta della saggezza. Gli incidenti rimangono rari e i servizi clienti sono lì per rassicurare i passeggeri. “Abbiamo ricevuto qualche chiamata, ma nessuna cancellazione o richiesta di cambio volo“, spiega Sarah Sosin, portavoce della TUI.

D’altronde basta il contesto globale per riaccendere la paura in chi ha una fobia legata al volo. Il Centro per il trattamento della paura di volare, con sede a Charleroi, accoglie ogni anno centinaia di persone che cercano di controllare la loro paura di volare. Ad ogni incidente aumentano le chiamate e questa, per usare un eufemismo, non fa eccezione alla regola. “Stiamo già ricevendo più telefonate per chiedere informazioni, che potrebbero portare all’iscrizione al nostro corso.Lo conferma Damian Hobecki, psicoterapeuta e facilitatore del centro. Riceviamo anche molte chiamate da persone che sono già venute a trovarci e che cercano informazioni specifiche su quanto accaduto. Su Internet si può leggere di tutto e questo contribuisce ad aumentare lo stress psicologico di queste persone.“

E per chi vuole davvero evitare di imbarcarsi su certi aerei, gli strumenti ci sono. Compagnie come Air France, Air Caraibes o Corsair, ad esempio, comunicano quale aereo verrà utilizzato al momento della prenotazione del biglietto aereo. Nel frattempo, Kayak Trip Compare ha anche aggiunto un’opzione che consente agli utenti di rimuovere dispositivi specifici dalla ricerca.

