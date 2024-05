Binance France cambia di mano per sopravvivere!

12:00 ▪

4

Lettura dei minuti ▪ Di

Fenelon L.



Binance France ha recentemente cambiato proprietà a seguito di un avvertimento da parte dell’Autorità per i mercati finanziari (AMF). L’ex amministratore delegato Changpeng Zhao ha dovuto dimettersi per consentire alla società di mantenere la licenza francese.

Rimpasto profondo in Binance France dopo l’avvertimento dell’AMF

Binance France, una filiale del colosso globale delle criptovalute, ha recentemente subito un importante cambio di proprietà. In realtà, questa decisione arriva sulla scia di un avvertimento emesso dal Fondo monetario arabo lo scorso dicembre. L’autorità di vigilanza del mercato azionario ha osservato che Changpeng Zhao, l’ex CEO di Binance, non può più rimanere il proprietario effettivo della società.

Questa azione fa seguito alle indagini del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e del Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Il signor Chow si è dichiarato colpevole delle accuse negli Stati Uniti a novembre ed è stato condannato al carcere.

Per conformarsi ai requisiti AMF e mantenere la propria licenza francese, Binance France ha dovuto trovare nuovi azionisti. La società ha annunciato che i nuovi proprietari ora detengono equamente il 100% delle azioni della società.

La filiale francese non ha reso pubblici i nomi dei nuovi beneficiari. Tuttavia, il servizio di notizie Papers lo ha fatto È stato identificato Lihua He e Yulong Yan sono i nuovi proprietari. Entrambi gli individui sono membri fondatori di Binance e Yan è stato identificato anche come Allan Yan, il primo Chief Product Officer di Binance.

Un viaggio organizzativo pieno di insidie

Il cambio di proprietà avviene in un contesto regolamentare borsistico complesso in Europa. La società ha ricevuto l’approvazione dall’AMF nel maggio 2022, consentendo a Binance France di operare legalmente nel paese. contro

Tuttavia, l’AMF ha concesso questa approvazione dopo che Binance è stata accusata di aver violato le norme antiriciclaggio, ancor prima che Zhao fosse accusato negli Stati Uniti. In conformità con il regolamento sui mercati europei delle criptovalute (MiCA), questa licenza consentirà a Binance di spostare le proprie operazioni nei 27 stati membri dell’Unione Europea.

Tuttavia, dopo che la CFTC ha intentato una causa contro Binance nel marzo 2023, la filiale francese ha incontrato difficoltà nello stabilire partnership bancarie locali. Questa situazione si è ulteriormente complicata in seguito alla partenza di diversi dirigenti senior nell’ottobre 2023, tra cui Stephanie Kaposiouras, CEO di Binance France.

Nel giugno 2023, le autorità olandesi hanno rifiutato di concedere a Binance una licenza di fornitore di servizi di asset virtuali. Più tardi, nello stesso mese, le autorità di regolamentazione belghe hanno costretto l’exchange a sospendere le sue attività sul loro territorio.

Mentre il settore delle criptovalute sperimenta un’adozione normativa senza precedenti, Binance dovrà raddoppiare i suoi sforzi per rivedere la propria governance e rassicurare le autorità. Questo cambio di proprietà in Francia sembra rappresentare un primo passo in questa direzione.

Ottieni il massimo dalla tua esperienza su Cointribune con il nostro programma Leggi per guadagnare! Per ogni articolo che leggi, guadagna punti e ricevi premi esclusivi. Registrati ora e inizia a ottenere i vantaggi. Clicca qui per iscriverti al programma Read to Earn e trasforma la tua passione per le criptovalute in premi!