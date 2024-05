Proiettile d’artiglieria da 155 mm prodotto a Nivelle: “Soddisfa le esigenze della difesa belga”, ma aiuterà anche l’Ucraina

Ecco questo guscio da 155 mm sviluppato da KNDS. Sta inaugurando una futura linea di produzione che fornirà 30.000 proiettili all’anno a partire da giugno 2025.Qui ci limiteremo ad effettuare le cosiddette lavorazioni passive, ovvero lavorazione meccanica, trattamento superficiale con fosfatazione e verniciatura.“, afferma Christophe Meunier, amministratore delegato della compagnia d’armi. “Per motivi di sicurezza, i nostri permessi attualmente non ci consentono di riempire questo tipo di proiettili con esplosivi. Ma ci accontenteremo di realizzare la parte completamente inerte di questi gusci”.

Un ma chiaro

Lo scopo di questo progetto è chiaro partecipando all’Europa della difesa. Rafforzare le nostre basi industriali soddisfacendo al tempo stesso le esigenze dell’Ucraina, che non dispone di questo tipo di armi. Perché l’Ucraina spara ogni giorno tra i 5.000 e gli 8.000 proiettili. “Innanzitutto, rafforzare i nostri eserciti e rifornire le nostre scorte di munizioni per raggiungere un livello di deterrenza sufficiente a garantire la pace in Europa.“, afferma Ludivine Didondre, ministro della Difesa.“Soddisfa anche le esigenze della difesa belga in termini di ricostruzione delle sue capacità di artiglieria.”